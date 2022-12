Manutenzione ponti stradali, fondi da Regione Lombardia: interventi anche nelle province di Sondrio e Brescia

venerdì, 16 dicembre 2022

Samolaco – Si aggiorna la programmazione 2021/2023 degli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti di competenza dalle Province e della Città metropolitana di Milano, a cui Regione Lombardia ha destinato complessivamente 23.266.509 euro. Lo prevede una delibera, approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

CONTINUITÀ AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE – “Diamo continuità agli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti – spiega l’assessore Terzi – per i quali già nel 2020 abbiamo preventivato come Regione Lombardia un investimento complessivo di 54 milioni di euro”.

“È un percorso che si completa – prosegue Terzi -: abbiamo sostenuto l’attività di monitoraggio e ora continuiamo a rendere possibile la fattibilità di queste opere. Nel 2020 era stata avviata una programmazione di 92 interventi. Diversi sono stati completati, alcuni sono in corso, altri inizieranno nel 2023. In qualche caso l’intervento è stato stralciato, perché nel frattempo è subentrato un nuovo soggetto gestore. A ogni modo, Regione Lombardia continuerà a sostenere le manutenzioni straordinarie dei ponti stradali delle province anche nei prossimi anni”.

Con la delibera approvata dalla Giunta è stato inoltre fissato il termine per la programmazione delle opere per gli anni 2024-2026 (per la quale la Giunta ha già destinato 30 milioni). La data entro la quale definire il programma di interventi sui ponti per il prossimo triennio è il 30 aprile 2023.

GLI INTERVENTI NELLE SINGOLE PROVINCE – A seguire le risorse di Regione Lombardia per ogni singolo territorio e l’elenco degli interventi nel dettaglio.

Bergamo 1.575.000 euro. Qui il dettaglio.

Brescia 1.015.850 euro

Denominazione intervento Costo intervento (€) Finanziamento Regione Lombardia (€) Avvio lavori Fine lavori

SPEXSS668 “Lenese”: manutenzione straordinaria del ponte BSSPEXSS668-P002 a Ghedi 190.000,00 142.500,00 2023 2023

SP 69 “Calvisano – Carpenedolo”: manutenzione straordinaria del ponte BSS P069 _P001 in comune di Calvisano 488.000,00 244.000,00 2023 2023

SP 77 “Borgosatollo – Castenedolo”: manutenzione straordinaria del ponte BSS P077 _P001 nel Comune di Borgosatollo 365.000,00 145.900,00 2022 LAVORI ULTIMATI

SP 13 “S. Martino – Pozzolengo”: manutenzione straordinaria del ponte BSS P013 _P006 nel Comune di Pozzolengo 500.000,00 75.000,00 2023 2023

SP 38 “Tremosine – Tignale”: manutenzione straordinaria del ponte BSSP 038 _P009 nel Comune di Tremosine sul Garda 185.000,00 88.450,00 2022 LAVORI ULTIMATI

SPexSS 572 “di Salò”: manutenzione straordinaria ponte BSSPEXSS572_P002 in comune di Manerba del Garda 640.000,00 320.000,00 2023 2024

TOTALE N. 6 INTERVENTI BS 2.368.000,00 1.015.850,00

Como 2.900.000 euro

Cremona 1.248.009 euro

Lecco 525.000 euro

Lodi 537.000 euro

Mantova 3.091.750

Milano 9.094.000 euro

Monza e Brianza 512.400 euro

Pavia 660.000 euro

Sondrio 1.300.000 euro

INTERVENTI PROVINCIA DI SONDRIO

Denominazione intervento Costo intervento (€) Finanziamento Regione Lombardia (€) Avvio lavori Fine lavori

SP 16 “Orobica”: rinforzo strutturale del Ponte Adda nei Comuni di Berbenno di Valtellina e Fusine 900.000,00 4.000.000,00 2023 2024

SP 2 “Trivulzia”: ristrutturazione Ponte t. Liro San Mamete in comune di Mese 150.000,00 300.000,00 2022 2023

SP 26 “del Campone”: rifacimento giunti ed altro Ponte Valchiosa in comune di Tirano 125.000,00 250.000,00 2023 2023

SP 2 “Trivulzia”: sostituzione barriere ed altro sul Ponte San Pietro in comune di Samolaco 50.000,00 250.000,00 2023 2023

SP 2 “Trivulzia” : rifacimento giunti del Ponte Nave in comune di Samolaco 75.000,00 150.000,00 2022 LAVORI ULTIMATI

TOTALE 5 INTERVENTI SO 4.950.000,00 1.300.000,00

Varese 807.500 euro