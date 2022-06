Luserna, la seconda edizione di “Riscopriamo le nostre terre perdute”

domenica, 12 giugno 2022

Luserna – Al via venerdì 17 giugno a Luserna/Lusérn la seconda edizione del microfestival “Riscopriamo le nostre terre perdute”: da venerdì a domenica tre giorni di incontri, mostre fotografiche e passeggiate per discutere insieme a studiosi, giornalisti, artisti ed esperti del futuro delle aree interne italiane.

Temi della seconda edizione saranno in particolare cibo e paesaggio come elementi identitari e di valorizzazione per territori di media montagna altrimenti spesso destinati alla marginalità; ampio spazio sarà dato anche al plurilinguismo e all’identità minoritaria portando il caso occitano e il caso cimbro come esempi di salvaguardia. Le mostre di quattro fotografi del Collettivo Contrails (Massimo Gorreri, Michele Martinelli, Massimo Marazzini, Emiliano Negrini) racconteranno i temi del microfestival esplorando per immagini territori e problematiche simili in tutto l’arco alpino e nel mondo.

Realizzato dall’Associazione culturale Terreoltre in stretta collaborazione con il Centro Documentazione Luserna, la Fondazione Museo Storico del Trentino e il Comune di Luserna, il microfestival ha il patrocinio tra gli altri del Touring Club Italiano, dell’Associazione Riabitare l’Italia, di Slow Food Trentino e di CIPRA.

Il programma dettagliato è sul sito www.terreoltre.it/iniziative

Per informazioni info@lusern.it o 0464-789638.