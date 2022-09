Le pioniere dello sport protagoniste della mostra a Palazzo Trentini

martedì, 20 settembre 2022

Trento – Le donne che, nel settore sportivo, hanno “fatto la storia” del Trentino sono protagoniste della mostra inaugurata oggi negli spazi di Palazzo Trentini, sede del Consiglio provinciale. L’esposizione dal titolo “Mettersi in gioco – pioniere dello sport in Trentino” è curata dal fotografo Piero Cavagna e raccoglie scatti suggestivi e testi di accompagnamento. Una iniziativa importante che – come ha sottolineato l’assessore provinciale allo sport – celebra il ruolo femminile nelle diverse discipline: scherma, ciclismo, alpinismo, pallacanestro, atletica leggera, sci, nuoto e tuffi. Sulla mostra si alza il sipario nella settimana del Festival dello Sport, che vedrà la presenza di tanti trentini e di ospiti che arrivano da lontano. Tutti potranno constatare gli importanti risultati raggiunti in una provincia che, come ha confermato la classifica del Sole 24 Ore, è la più sportiva d’Italia (foto © Daniele Paternoster).

A celebrare le storie di coraggio e di tenacia raccontate a Palazzo Trentini, in occasione del taglio del nastro sono intervenute – tra gli altri – le campionesse Claudia Giordani (vicepresidente del Coni) e Wilma Gatta. Tra le autorità, sono intervenuti il presidente del Consiglio provinciale, la presidente della Commissione pari opportunità Paola Taufer, la presidente del Coni Paola Mora e la prorettrice dell’Università di Trento Barbara Poggio. La mostra allestita nell’atrio di Palazzo Trentini è ad ingresso libero. È possibile visitarla dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:30 e il sabato dalle 9:30 alle 12:30.