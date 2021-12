domenica, 5 dicembre 2021

Trento – Proseguono le attività dell’associazione Consulenti e Formatori del Trentino-partite IVA. L’associazione guidata da Gian Paolo Barison sta portando avanti i suoi scopi statutari e, per fare rete, ha ideato i 3 eventi: aperitIVA, con lo scopo di far conoscere tra loro i soci; whorkshoppIViAmo, con lo scopo di parlare di argomenti inerenti il proprio lavoro e propositIVA, con lo scopo di dare spazio alle idee dei singoli soci.

Per promuovere la figura del libero professionista ha instaurato un dialogo con le istituzioni locali e nella giornata di domani, lunedì 6 dicembre, vi sarà un incontro con Agenzia del Lavoro e venerdì 21 gennaio vi sarà il secondo evento associativo: da “Abbiamo sempre fatto così” a “Un nuovo modo di pensare il lavoro”, come l’esperienza Covid ci ha consegnato un nuovo modo di pensare.

Intanto nella giornata di venerdì 3 dicembre, intanto, si è svolta la prima edizione di PropositIVA.

Siamo stati da Walter Tomio presso Exquisita per una “formazione” sul cioccolato con relativa degustazione. In un momento difficile per la libera professione (e le partite IVA) abbiamo ascoltato la testimonianza di chi è riuscito a fare di una sua passione un lavoro.

Essendo aperto non solo ai soci dell’associazione Consulenti e Formatori Trentino c’erano anche alcuni ospiti, tra cui un rappresentante dell’ordine degli ingegneri, con il quale abbiamo parlato delle sfide comuni di noi partita IVA, tra cui il futuro previdenziale.

Abbiamo anche visto che lo storytelling, importante arma per il formatore, funziona meglio se credi in quello che dici.

Ecco i commenti di alcune socie partecipanti all’ultimo evento dell’associazione Consulenti e formatori Trentino Bettina: “Bella serata il nostro ospite in vero professionista e persona colta, cioccolato buonissimo!”

Cinzia: “Esperienza strepitosa. Bello ritrovare passione, creatività professionalità e sapienza…. Exquisita una vera eccellenza del territorio…. Comprare cioccolato… non sarà più come prima”.

Ornella: “La magia di racchiudere molteplici dimensioni spazio-temporali in un cioccolatino! E la magia di narrarne i significati simbolici in un percorso sensoriale a tutto tondo!”

Per far parte dell’Associazione Consulenti e formatori Trentino, Partite IVA è necessario iscriversi, 15 euro annue.

Info: https://www.partiteivatrentino.it/associati