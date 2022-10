Lavoro, crescita del tempo determinato in Trentino

mercoledì, 26 ottobre 2022

Trento – Lavoro, nel 2017 crescita straordinaria del tempo determinato. L’analisi di Bruno Anastasia alla XVI edizione del premio Laurea di Cgil Cisl Uil del Trentino.

La ripresa del mercato del lavoro dopo la crisi è anche nel segno dei contratti a tempo determinato. Lo conferma anche l’analisi esposta da Bruno Anastasia (al centro nella foto), responsabile dell’Osservatorio Veneto Lavoro, che è intervenuto alla XVI edizione del Premio per le migliori tesi di laurea sul lavoro promosso da Cgil Cisl Uil del Trentino con l’Università di Trento.

Nel 2017 la percentuale di dipendenti a termine sul totale (settore privato) ha raggiunto il 15,4%, il dato più alto negli ultimi anni. Tra il 2006 e il 2016, infatti, la quota di determinati ha sempre oscillato tra il 12 e il 14%. Al di là dei dati, Anastasia si è soffermato sulle possibili ragioni alla base di questa crescita straordinaria, individuandone quattro. In primis la cancellazione dei vecchi voucher: molte imprese che usavano voucher nel 2016, l’anno successivo hanno fatto ricorso a lavoro intermittente, una tipologia di contratto a termine che nel 2017 è cresciuto del 114%.

Altro importante fattore è la crescita del lavoro somministrato, soprattutto nei settori produttivi: +90mila lavoratori in un anno, lo stesso incremento cumulato sommando 3 anni, tra 2013 e 2016.

C’è poi la crescita del lavoro stagionale, trainata soprattutto dal turismo e dai servizi che hanno registrato nell’ultimo anno una buona performance. Infine gli effetti della liberalizzazione legati al decreto Poletti del 2014, che ha abolito la causale e permesso fino a cinque proroghe dello stesso contratto a termine. Questi fattori uniti alla ripresa economica, non sufficientemente solida, spiegano in buona parte l’incremento dei tempi determinati. Il 2018 lascia intravedere una stabilizzazione con un incremento dei tempi indeterminati anche legati agli incentivi statali, “ma difficilmente sarà possibile avere un ritorno a livelli ante 2017”. Una tendenza che si evidenzia nei primi due mesi dell’anno anche in Trentino: secondo i dati di Agenzia del Lavoro nei primi due mesi dell’anno il tempo indeterminato cresce del 22,5% (+337 unità) e crescono anche i passaggi all’interno delle stesse imprese da tempo determinato a indeterminato, le variazioni aumentano di 368 unità pari all’86,6%.

Resta il fatto il lavoro a tempo determinato è legato anche al cambiamento della struttura produttiva con un’espansione dei settori caratterizzati da lavori discontinui, come servizi e turismo. Una tendenza che si potrebbe in parte correggere con politiche del lavoro ampie.

“Purtroppo in Italia, però, ci si attende troppo dalle politiche del lavoro in tempi troppo brevi così è facile dire che una riforma del lavoro non è efficace o è fallita”, ha detto sottolineando in negativo la tendenza del nostro Paese a modificare le riforme prima che queste possano effettivamente avere effetti verificabili. Ha dunque posto l’accento sulla necessità di avere misure di welfare universalistiche, a protezione dei periodi di discontinuità. Tesi accolta anche dal Paolo Barbieri del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale che ha ribadito che è solo costruendo un welfare universalistico e ampio che si risponde alla flessibilità del mercato del lavoro attuale. Sulla stessa linea l’intervento del segretario della Cgil del Trentino Franco Ianeselli che ha aggiunto se il modello prevalente sul mercato del lavoro è la discontinuità, allora servono misure di welfare per rendere sostenibile questa condizione per lavoratori e famiglie. Così anche il segretario della Cisl del Trentino, Lorenzo Pomini, che ha sottolineato anche le difficoltà che la precarietà lavorativa ha nella stabilità di vita.