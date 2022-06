Lavori sulla statale 38, chiusura delle gallerie tra Sernio e Bormio

sabato, 25 giugno 2022

Sondalo – Chiusura delle gallerie “Mondadizza”, “Le Prese”, ”Verzedo”, ”S. Antonio”, ”Tola-Cepina”, senso unico alternato da lunedì a venerdì. Per provvedere al ripristino delle pavimentazioni, Anas ha programmato delle limitazioni al transito lungo la strada statale 38 “dello Stelvio”, tra il km 68,100 (Sernio) e il km 104,000 (Bormio), in provincia di Sondrio.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza a partire dalle 8 di lunedi 27 giugno verrà istituito il senso unico alternato dal km 68,100 al km 83,700 e dal km 99,700 al km 104,000. Le limitazioni verranno sospese alle 18 di venerdi 1° luglio e riprenderanno alle 8 di lunedì 11 luglio, per poi concludersi alle 18 di venerdì 15 luglio.

Dalle 8 di lunedì 4 luglio alle 18.00 di venerdì 8 luglio saranno chiuse le gallerie “Mondadizza”, “Le Prese”, ”Verzedo”, ”S. Antonio”, ”Tola-Cepina” nel tratto compreso tra il km 83,700 (Svincolo di Sondalo) e il Km 99,700 (all’altezza della rotonda svincolo strada statale 38Var/A) nell’ambito dei territori comunali di Sondalo e Valdisotto.

Per via delle limitazioni i percorsi alternativi, indicati in loco tramite la opportuna segnaletica, si articoleranno lungo la viabilità provinciale secondo le seguenti modalità: i veicoli provenienti da Sondrio in direzione Bormio dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Sondalo al Km 83,700 e, percorrendo un tratto della S.P. 27, potranno reimmettersi sulla S.S. 38 al Km 99,300 dallo svincolo di Capitania (Cepina di Valdisotto); i veicoli provenienti da Bormio in direzione Sondrio dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Cepina Valdisotto al Km 99,700 e, percorrendo un tratto della S.P. 27, potranno reimmettersi sulla statale dallo svincolo di Sondalo.