Lavori nella galleria Montecovolo, chiusura notturna della statale 45 bis

mercoledì, 19 ottobre 2022

Roè Volciano (Brescia) – Proseguono le attività di Anas per la manutenzione periodica degli impianti della galleria Montecovolo dal km 65,800 al km 66,200 nel territorio comunale di Roè Volciano (Brescia) e sulla statale 470 che unisce la Val Brembana e il passo San Marco e la Valtellina.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la galleria sarà chiusa esclusivamente in orario notturno da oggi – mercoledi 19 ottobre – dalle 22 alle 5 di domani.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale e provinciale secondo le seguenti modalità: i veicoli provenienti da Salò, in direzione Brescia, dovranno uscire allo svincolo di Roè Volciano e, percorrendo un breve tratto della Sp 116, potranno reimmettersi sulla statale 45 bis allo svincolo di Villanuova sul Clisi; i veicoli provenienti da Brescia, in direzione Salò-Riva del Garda, dovranno uscire allo svincolo di Villanuova sul Clisi e, percorrendo un breve tratto della Sp 116, potranno reimmettersi sulla statale 45 bis in località Tormini, in Comune di Roè Volciano.

STATALE 470 PER IL PASSO SAN MARCO

A seguito di sopralluogo tecnico per la verifica del cedimento del giunto di dilatazione in gomma armata sul cavalcavia della statale 470 “della Valle Brembana e del Passo San Marco”, è stata predisposta la chiusura della corsia in direzione di Villa D’Almè. Per consentire le lavorazioni in piena sicurezza si predisporrà la chiusura sia delle corsie di marcia lenta ed emergenza.