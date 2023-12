L’attesa del Natale a Bormio e Santa Caterina Valfurva: il programma delle iniziative

giovedì, 7 dicembre 2023

Bormio – Che non sia davvero l’attesa della festa il momento più bello delle feste? Nel comprensorio di Bormio sono tante le attività per divertirsi aspettando il Natale. Tra mercatini, feste e, per i più piccoli, gli appuntamenti con Babbo Natale: qui davvero il divertimento comincia subito.

Aspettando il Natale a Bormio

Si comincia l’8 dicembre alle 16.00 con l’accensione dell’albero di Natale e con la discesa dei Babbo Natale del gruppo EdiliziAcrobatica dalla Torre delle Ore. Una festa per tutti, con animazione e, per scaldarsi, tè caldo e vin brulè. Imperdibile poi l’atmosfera dei mercatini con prodotti di qualità di artigianato locale. Il 9 ed il 16 dicembre, poi, i bambini potranno consegnare le loro letterine per Babbo Natale, con l’animazione del Gruppo Animando, ci sarà per loro anche il trenino degli elfi, tanti giochi, baby dance e i racconti natalizi presso il Piazzale del Ginnasio. Il 9 dicembre serata con Djset, mentre il 12 arriva la festa di Santa Lucia.

La notte di Natale, poi, si festeggia tutti insieme: ci si ritrova il 24 per gli auguri con il vin brûlé e il tè caldo offerto dalla Gioventù Bormiese e, a seguire, la Santa Messa di Mezzanotte nella Collegiata dei SS. Gervasio e Protasio.

Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti:

8 dicembre, ore 16.00: accensione dell’albero di Natale e discesa dalla Torre delle Ore dei babbi natale.

9 dicembre, ore 22.00: Djset con ospiti speciali tra i quali Marvin & Andrea Prezioso e Giordano Mazzocchi presso il Pentagono.

9 e 16 dicembre, ore 17.00: Animazione per i bambini con il Gruppo Animando con consegna delle letterine a Babbo Natale.

12 dicembre, ore 16.30: L’è c’è Santa Luzia – la Santa Lucia con il suo asinello distribuisce per tutto il centro storico i doni ai più piccoli.

22 dicembre: Disco Kuerc, musica e divertimento in piazza.

24 dicembre: In attesa del S. Natale… auguri in musica con la Filarmonica Bormiese e Santa Messa nella Collegiata dei SS. Gervasio e Protasio.

26 dicembre, ore 21.00: Esibizione della Filarmonica Bormiese presso la Collegiata dei SS. Gervasio e Protasio

Mercatini natalizi, nella splendida cornice storica del Piazzale del Ginnasio, dalle 16.00 alle 19.30:

1, 2 e 3 dicembre

6, 7, 8, 9 e 10 dicembre

15, 16 e 17 dicembre

21, 22, 23 e 24 dicembre

dal 26 dicembre al 7 gennaio

Aspettando il Natale in Valdidentro

Fraelino, la mascotte di Valdidentro, per festeggiare il Natale apre la sua tana a tutti coloro che vorranno fargli visita! Nei giorni del Ponte dell’Immacolata e durante le Feste Natalizie, presso la Piazza IV Novembre, la tana di Fraelino sarà addobbata a tema natalizio dal Gruppo Valdidentro Folk e sarà possibile scoprire dove vive il simpatico scoiattolo.

Date: dal 7 al 10 dicembre; dal 27 al 30 dicembre; dal 4 al 6 gennaio

Orari: a partire dalle ore 16.00

Biglietti: ingresso gratuito fino ai 6 anni; € 2,00 sopra i 6 anni

Ai piedi dell’imponente Chiesa di Isolaccia, saranno allestiti i mercatini natalizi – con orario di apertura dalle 14.30 alle 19.00 – qui tantissimi appuntamenti renderanno più magica l’attesa della festa, ne elenchiamo alcuni, mentre l’elenco completo è disponibile sul sito: https://www.bormio.eu/it/calendario-eventi

7 dicembre, dalle ore 10.30: inaugurazione dei mercatini di Natale e apertura della tana di Fraelino. Concerto di Natale, baby dance e musica dal vivo.

8 dicembre, dalle ore 14.30: accensione delle luci e dell’albero di Natale con canti mentre Babbo Natale consegna un piccolo dono a tutti i bambini.

9 dicembre, dalle ore 14.30: in compagnia di Fraelino i bimbi affideranno le loro letterine per Santa Lucia a tanti palloncini liberati in volo, esibizione del Cai Valdidentro e rassegna corale.

10 dicembre, dalle ore 14.30: laboratorio creativo von i ragazzi del CAG a Isolaccia presso Piazza IV Novembre

14 dicembre, ore 17.00: Sorprese di Natale – letture e laboratorio presso la Biblioteca Civica di Valdidentro.

15 e 16 dicembre, ore 20.45: Teatro: Una botta… di vita! Spettacolo teatrale a cura della Compagnia dello Scrigno presso il Polifunzionale Rasin.

22 dicembre, ore 17.00: CineInverno: La Bella e la Bestia – Un magico Natale presso il Polifunzionale Rasin.

27 dicembre, ore 20.45: Concerto di Natale presso il Polifunzionale Rasin.

29 dicembre, ore 21.00: Spettacolo per famiglie “Zimba e la magia del Natale”: show di magia, in cui tanti simpaticissimi personaggi racconteranno i valori del Natale tra risate, formule magiche e un pizzico di follia presso il Polifunzionale Rasin.

2 gennaio, ore 21.00: Spettacolo di Cabaret, Paolo Casiraghi in “Suor Nausicaa” presso il Polifunzionale Rasin.

4 gennaio, ore 16.00: Show di fuoco e discesa delle befane e di Babbo Natale dal campanile a Isolaccia presso Piazza IV Novembre.

5 gennaio, ore 16.00: Spettacolo di dimostrazione dell’Associazione Intagliatori a Isolaccia presso Piazza IV Novembre.

Aspettando il Natale a Santa Caterina Valfurva

L’atmosfera natalizia a Santa Caterina Valfurva si accende per il ponte dell’Immacolata con i mercatini e con l’animazione per i più piccoli:

8 dicembre ore 20.30: Cinema dell’avvento con visione film” ENCANTO”

c/o Sala Polifunzionale di Santa Caterina

9 dicembre ore 17.00: laboratorio creativo “Aspettando il Natale” c/o Sala Mini Club – loc. La Fonte (Iscrizione obbligatoria entro il giorno precedente tel. 0342 935544)

Mercatini di Natale:

9 – 23 – 30 dicembre e 6 gennaio dalle ore 10.30: Mercatini di Natale nella piazza principale del paese.

Scopri tutti gli eventi del comprensorio di Bormio: https://www.bormio.eu/it/calendario-eventi