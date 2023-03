L’associazione Tonga dona più di 3mila euro alla Croce Rossa di Breno

domenica, 19 marzo 2023

Breno (Brescia) – Un assegno di 3.042 euro è stato consegnato alla Croce Rossa di Breno dall’associazione Tonga che lo scorso 26 dicembre aveva organizzato il tuffo nel fiume Oglio. Il ricavato dell’evento – organizzato dall’associazione guidata da Ivan Cotti Cottini è stata consegnato in una cerimonia che si è svolta al palazzo muncipale dei Breno (Brescia) alla delegazione della Croce Rossa.

Il coordinatore della Cri brenese, Sandro Vielmi, ha ringrazionato per la donazione e ricordato che la somma sarà destinata per l’acquisto di un nuovo mezzo per i trasporti sanitari semplici, in particolare visite a pazienti o dializzati.