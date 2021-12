Lago d’Iseo, obbligo di green pass anche per il trasporto pubblico locale lacuale

lunedì, 6 dicembre 2021

Iseo – Obbligo di green pass anche per il trasporto pubblico locale lacuale nel Sebino. Navigazione Lago d’Iseo informa che, in ottemperanza al D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 – art. 4 comma 1, da oggi, e fino a nuove o diverse disposizioni da parte del Governo, viene esteso l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) per l’utilizzo di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, ad eccezione dei passeggeri di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Foto @Andrea Guerini.

L’obbligo di green pass riguarda tutti i collegamenti erogati da Navigazione Lago d’Iseo senza possibili eccezioni. Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, ai trasgressori è applicata una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, ulteriormente incrementabile a norma di legge.

Verifiche sul possesso del Green Pass saranno svolte sotto il coordinamento delle Prefetture e in collaborazione con le Forze dell’ordine, anche dal personale aziendale.