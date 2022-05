La giusta moda per gli occhiali da sole

giovedì, 26 maggio 2022

Gli occhiali da sole più alla moda sono realizzati con materiali confortevoli e resistenti.

Occhiali da sole da uomo

Gli occhiali da sole, da accessorio utile per proteggere gli occhi dall’eccessiva luce solare, sono oggi divenuti un vero e proprio accessorio di moda.

Anche l’uomo ama indossare occhiali da sole che siano al passo coi tempi, oltre a riparare gli occhi dai raggi ultravioletti (detti UV).

Principalmente gli occhiali da sole servono per evitare che gli occhi siano esposti troppo a lungo ai raggi ultravioletti, che possono a lungo andare danneggiare la vista, sopratutto se si sta tante ore al giorno sotto il sole senza protezione.

Gli occhiali da sole alla moda sono dotati di lenti confortevoli e che danno una protezione totale dai raggi UV.

Inoltre offrono uno stile inconfondibile e unico, per essere eleganti e trendy in ogni occasione.

Gli occhiali da sole uomo come gli occhiali da sole donna, sono efficaci per stare sotto il sole all’aperto, in quelle circostanze in cui i raggi sono più diretti e luminosi, ad esempio mentre si fa dello sport all’aperto, o in spiaggia, durante le passeggiate in montagna o se si svolgono lavori all’aperto.

La moda da uomo anche per quest’anno vede i classici tornare alla ribalta, come ad esempio gli occhiali con lenti rotonde e montatura in metallo.

Vanno molto anche gli occhiali con lenti a specchio, di vari colori.

Occhiali da sole per donna

Ovviamente anche per la donna i vari modelli di occhiali da sole alla moda sono moltissimi. L’importante è sempre scegliere una montatura che stia bene con la forma del nostro viso.

La regola dice che questa deve essere larga più o meno come il nostro viso, in modo da non risultare nè troppo grande nè troppo piccola.

Inoltre negli ultimi tempi vanno di moda gli occhiali grandi come occhiali da sole per donna.

Anche nella scelta del materiale ci sono varie opzioni; troviamo metallo e titanio, materiali molto resistenti, ma abbastanza costosi.

Per trovare un altro materiale resistente possiamo puntare sull’acetato, un tipo di plastica ipoallergenico, molto elastico e leggero.

Si trovano sul mercato in una vasta gamma di colori.

Ancora troviamo montature in nylon, molto resistenti e durevoli e anche più economiche di quelle in acetato oppure in metallo, o anche quelle in plastica, dal costo più basso.

La tendenza moda per gli occhiali da donna quest’anno è quella degli occhiali sottili e rettangolari.

Quest’estate sono però dalle forme più larghe di quello dello scorso anno, quando erano ugualmente di moda, e spesso con montature di materiale sintetico.

I colori classici sono nero o tartarugato, ma quest’anno si usano anche colorati.

Un’altra moda di quest’anno sono infatti i colori, che si usano fluo, sia per le lenti come per le montature. Tutti possono portare questi occhiali, basta che siano in tinta con il colore degli abiti che indossiamo, magari fluo anche quelli.

Occhiali da sole sportivi

Le montature in acetato sono molto utilizzate anche per gli sportivi, dato che sono molto flessibili e leggere.

In alternativa ci sono le montature in plastica più utilizzate sono di poliuretano, in acrilico e in policarbonato, tutte diverse tipologie di plastiche, resistenti e leggere.

Gli occhiali da sole alla moda per chi fa sport quindi devono unire le doti di resistenza e leggerezza.

Quelle in plastica sono maggiormente resistenti agli urti di quelle in acetato, e inoltre resistono meglio anche alle alte temperature, ad esempio se dobbiamo stare diverse ore sotto il sole.

Per una protezione totale degli occhi si possono scegliere inoltre sugli occhiali da sole sportivi le lenti fascianti, che coprono tutto l’occhio, anche nella parte superiore, e con le stanghette ben fissate al capo in modo che non possano cadere durante una sessione sportiva.