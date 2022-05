La banda festeggia il centenario: musica per le vie di Castro

mercoledì, 1 giugno 2022

Castro – Musica per le vie di Castro (Bergamo) con le bande di Malegno, Sovere e Castro. Domenica 5 giugno a Castro la musica delle bande è protagonista. A partire dalle 16.30 le bande di Malegno, Sovere e Castro suoneranno per le vie del paese. I gruppi scenderanno dalla rocca verso il lago seguendo tre itinerari diversi per riunirsi sul lago ed eseguire brani di musiche bandistiche.

L’iniziativa è promossa dal Corpo bandistico di Castro nell’ambito delle iniziative per la ricorrenza del centenario della nascita.