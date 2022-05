Klimahouse, più di 24mila visitatori a Fiera Bolzano

mercoledì, 25 maggio 2022

Bolzano – Un successo l’edizione 2022 di Klimahouse che sarà ricordata a lungo per alcuni motivi: la prima dopo la pandemia, la prima in maniche corte viste le condizioni climatiche e la prima ad annunciare il Wood Architecture Prize. Fiera Bolzano è già al lavoro per la prossima edizione, in programma dall’8 all’11 marzo 2023.

Klimahouse prosegue la sua strada e dimostra di avere una qualità importante, la resilienza. Cambiare per adattarsi, per superare le nuove sfide che arrivano. Senza per questo rinunciare alla sua mission: migliorare il mondo attraverso l’efficienza energetica in edilizia. Per rimanere concentrati su questo obiettivo ci vuole il lavoro di una grande comunità: dalle aziende alle associazioni di categoria, dalla stampa agli addetti ai lavori, dai progettisti ai committenti privati. Senza anche una sola di queste componenti, Klimahouse non si potrebbe realizzare. Gli organizzatori hanno ringraziato gli oltre 24mila visitatori, provenienti da tutta Italia.

E per il futuro? “Stiamo già mettendo in cantiere delle novità interessanti per il prossimo anno: prima fra tutte il Wood Architecture Prize by Klimahouse, il primo premio sull’architettura in legno in Italia su cui puntiamo molto”, concludono gli organizzatori di Klimahouse.