Iseo in fiore, grande successo con 40mila visitatori nel weekend

domenica, 24 marzo 2024

Iseo (Brescia) – Un successo “Iseo in fiore“, la manifestazione organizzata da Amministrazione comunale di Iseo, Centro Turistico Sassabanek e PromAzioni360 al Sassabanek di Iseo che nel weekend è stata visitata da più di 40mila persone. L’evento, ideato da Loretta Tabarini di PromAzioni360, è stato immersivo nella bellezza e diversità del mondo floreale, un’occasione per osservare i colori della primavera in una location unica: il lago d’Iseo.

La manifestazione è stata arricchita da stand espositivi florovivaistici, artigianali e artistici, attività ludiche, riciclo creativo e rispetto ambientale a tema natura e biodiversità ed piccoli e grandi si sono divertiti, partendo dalle acconciature floreali del concorso “Ho solo fiori per la testa”, alla carrozza del ‘700, per poi passare agli spettacoli, laboratori e visite guidate alle Torbiere. Anche lo stand di Iseo Immagine Fotografi è stato preso d’assalto, poi le degustazione di fiori commestibili con Claudio Porchia, presidente dei Ristoranti della Tavolozza di Sanremo.

Nei due giorni si sono svolte la presentazione del libro “Cappucetto Green, ecofavole nel piatto” di Renata Cantamessa, nota come Fata Zucchina, 1°classificato sezione Narrativa, Premio Internazionale “E. Volterrani”, quindi danze tropicali e due convegni al Centro accoglienza delle Torbiere uno sul tema “Sulle ali delle farfalle”, grazie ad immagini e riprese c’è stata la scoperta della fantastica storia di farfalle e falene con la naturalista Ambra Butifar e l’altro sui “Parchi storici del comprensorio camuno-sebino: alberi, fiori, cultura” con gli interventi del biologo Dario Furlanetto, i botanici Enzo Bona e Glauco Patera, insieme all’arboricoltore Alberto Fulvio Bramati con la partecipazione del sindaco di Iseo Marco Ghitti, del presidente della Riserva delle Torbiere Flavio Bonardi e del direttore Nicola Dalla Torre, che hanno richiamato residenti e anche turisti.

Infine la musica e il divertimento con Dj set e il gruppo Maracaibo di Radio Bruno che hanno arricchito due serate. “Un successo – sostengono gli organizzatori – la manifestazione è andata ben oltre le aspettative, essendo alla prima edizione”.