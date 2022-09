Intitolata a Luciano Lonati la sala gessi dell’ospedale di Esine

martedì, 27 settembre 2022

Esine (Brescia) – “Sala gessi – Aula Luciano Lonati – Primario e maestro”, è la targa posta all’esterno della sala “gessi” dell’ospedale di Esine (Brescia), che è stata intitolata al dottor Luciano Lonati, che aveva creato il reparto di Ortopedia nell’allora ospedale di Darfo.

Ex primario di Ortopedia, il primo in Valle Camonica, Lonati ha lavorato per decenni negli ospedali camuni. Alla presenza dei vertici di Asst di Valle Camonica e del direttore dell’unità di Ortopedia e Traumatologia Gianpaolo Chitoni, suo collaboratore all’inizio di carriera, si è svolta una cerimonia in ospedale, alla presenza della figlia Francesca e della moglie, che ha scoperto la targa, che hanno ringrazxiato. A ricordarlo è stato proprio il dottor Chitoni, tracciandone le doti umane e professionali e, soprattutto, la capacità di creare e far sviluppare il team. Il direttore generale dell’Asst Maurizio Galavotti ha sottolineato l’impegno del dottor Lonati che “ha posto le basi per continuare a operare sul territorio camuno”.