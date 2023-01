lunedì, 30 gennaio 2023

Trento – Sottoscritta l’intesa tra il Museo degli Alpini di Trento e le scuole trentine. Nella sede del Museo Nazionale Storico degli Alpini è stato firmato l’accordo tra il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia autonoma di Trento ed il Comando Truppe Alpine “Museo Nazionale storico degli Alpini” con lo scopo di promuovere e favorire una fattiva collaborazione per la diffusione e la conoscenza del Museo presso le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale.

La cerimonia di sottoscrizione (foto © Daniele Mosna-Pat) è stata presieduta dal Generale di Divisione Massimo Biagini in qualità di rappresentante del Ministero della Difesa, dall’assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti e dal dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia Roberto Ceccato.

Con l’intesa siglata oggi, il Museo degli Alpini collaborerà con il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia per la programmazione di attività educative e formative e per la realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro, in favore degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale.

Nel corso della cerimonia è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra Enti per perseguire obiettivi di educazione e formazione e per rafforzare negli studenti la coscienza civica e sociale. La nuova collaborazione del Museo degli Alpini di Trento con gli istituti scolastici contribuirà a promuovere, anche tra le nuove generazioni, l’educazione alla cittadinanza e la conoscenza del patrimonio storico e culturale del territorio.

Tutto ciò sarà reso possibile anche grazie alle nuove tecnologie multimediali, molto vicine al linguaggio giovanile di oggi, del quale il nuovo Museo si è dotato.

Il Museo Nazionale Storico degli Alpini è struttura appartenente all’Esercito Italiano, assolve compiti istituzionali ed è gestito dall’Esercito: esso si avvale inoltre del supporto dell’Associazione di Terzo Settore “Amici del Museo degli Alpini” ed è sostenuto dall’ Associazione Nazionale Alpini (ANA).

A seguito delle recenti opere di rinnovamento e ampliamento ha acquisito standard qualitativi strutturali ed espositivi moderni e in linea con i livelli previsti dal Ministero per i Beni Ambientali e Culturali (MIBAC) ed è inserito nel contesto di rilievo ambientale-storico ed archeologico del Doss Trento.

Tra i suoi compiti istituzionali annovera anche quello di promuovere e diffondere, l’educazione civica dei cittadini, anche attraverso i percorsi storici e culturali fruibili mediante la visita della sua vasta esposizione di reperti, documenti, mezzi e materiali, che ripercorrono ed illustrano la gloriosa storia dei 150 anni di vita delle Truppe Alpine dell’Esercito Italiano dalle origini ai giorni nostri.