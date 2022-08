Interventi del Soccorso Aci a Ponte di Legno e al Passo Gavia

sabato, 20 agosto 2022

Ponte di Legno – Giorni di gran lavoro in Alta Valle Camonica anche nel servizio di soccorso Aci (Automobil Club Italia) e recupero di veicoli gestito dall’azienda Maroni Turismo di Ponte di Legno (Brescia).

Numerose le chiamate da parte dei turisti e ieri pomeriggio una richiesta è giunta da un automobilista rimasto in panne al Passo Gavia e da Ponte di Legno è scattato l’intervento del servizio di soccorso Aci, gestita da Fausto e Giovanni Maroni. Il carro attrezzi è salito al passo tra la Valle Camonica e la Valfurva, assicurando il servizio all’automobilista. “Quest’estate – racconta Fausto Maroni, titolare dell’omonima azienda – abbiamo avuto richieste d’intervento in numero minore rispetto agli scorsi anni, ma in alcuni casi sono stati più impegnativi”.

L’attività del soccorso Aci di Ponte di Legno è articolata e va dal recupero di veicoli, moto, auto e mezzi fino a 65 quintali, oltre a trasporto di mezzi per guasti oppure quando sono in difficoltà sui passi alpini e infine il recupero di veicoli incidentati, comprendo un territorio tra la Media e l’Alta Valle Camonica e l’Alta Val di Sole.