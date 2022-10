Incontro sul 118 in Valle Camonica, prorogato il servizio della Cri di Breno

lunedì, 10 ottobre 2022

Breno – Verrà prorogato al 31 dicembre il servizio 118 d’urgenza ed emergenza in Media Valle Camonica, gestito dalla Croce Rossa della delegazione di Breno. La visita a Breno (Brescia) del dirigente di Areu, Alberto Zoli, e del direttore AAT Brescia, Marco Botteri, è stata anche l’occasione per fare il punto sul servizio – h12 – che la Croce Rossa di Breno effettua dal 1° luglio scorso sul territorio. I numeri del servizio 118 – dalle 8 alle 20 – sono positivi, così il servizio 118 della Cri di Breno, avviato in via sperimentale quest’estate e in scadenza il prossimo 31 ottobre, sarà prorogato a fine anno. Un’ambulanza con i sanitari continuerà ad essere disponibile 12 ore al giorno.

Nell’incontro che si è svolto all’auditorium Mazzoli di Breno, alla presenza del sindaco Alessandro Panteghini, del consigliere regionale Francesco Ghiroldi, di tutti i servizi d’urgenza ed emergenza presenti sul territorio, tra cui Camunia Soccorso a Darfo, Croce Rossa Breno e Arnica Berzo Demo, carabinieri, operatori sanitari della Cri, vigili del fuoco e protezione civile è stato fatto il punto sui sistemi di soccorso e sulle innovazioni in Valle Camonica, nel Bresciano e Lombardia.