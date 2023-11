Il Valmalenco Bernina Ski Resort apre la stagione invernale: iniziative e novità

martedì, 21 novembre 2023

Chiesa Valmalenco – Inizia una nuova stagione invernale al Valmalenco Bernina Ski Resort, il comprensorio sciistico immerso nel cuore dell’Alpe Palù che a partire dal 1° dicembre aprirà gli impianti e i suoi 50 km di piste per accogliere tutti gli amanti della neve e degli sport invernali, professionisti e amatori, grandi e piccini, che potranno cimentarsi nelle loro discipline preferite, dallo sci alpino allo sci nordico, fino allo snowboard e le passeggiate con le ciaspole ai piedi.

E, come ogni anno, si rinnova l’impegno del comprensorio verso quei valori che da sempre sono il fulcro di ogni sua attività: lo sport, la tradizione, il sostegno ai giovani sportivi e l’attenzione verso il territorio. Lo sport fa sicuramente da padrone in un contesto come quello del Valmalenco Ski Resort, il quale offre la possibilità agli atleti di ogni livello di trascorrere delle giornate in pista dando sfogo alla passione e all’adrenalina, circondati dalla meravigliosa cornice naturalistica delle Alpi innevate. Ma, oltre alle piste, anche gli eventi sportivi sono protagonisti dell’inverno malenco: il comprensorio, infatti, per il terzo anno consecutivo sarà una delle tappe della Coppa del Mondo di Dual Moguls, la disciplina più acrobatica dello sci tra gobbe, salti ed evoluzioni in aria, che arriverà sul territorio il 16 marzo 2024. In occasione della Coppa del Mondo, inoltre, anche quest’anno verranno organizzati i Camp Moguls dedicati ai giovani atleti che vorranno conoscere nuove discipline come, appunto, i Dual Moguls, che nel 2026 rientreranno per la prima volta tra quelle Olimpiche.

Ancora una volta, quindi, il sostegno dato alle nuove leve assume un ruolo centrale per il comprensorio, che in questa stagione invernale, attraverso le sponsorizzazioni che vedranno protagonisti alcuni degli atleti locali, mira a incoraggiare e supportare i campioni del futuro: verranno sponsorizzati quindi Tommaso Leoni per lo snowboard, Giovanni Rossi per lo sci alpinismo e lo Sci Club Snow Eagle sosterrà anche Manuela Passaretta, atleta dei Moguls.

Uno sguardo quindi rivolto al futuro quello del comprensorio della Valmalenco, senza mai dimenticare, però, le proprie tradizioni. Gli impianti della Valmalenco sono infatti in mano alla stessa gestione da 60 anni: una conduzione familiare che di generazione in generazione tramanda l’amore per lo sport e i fondamentali valori che lo caratterizzano.

Ma il Valmalenco Bernina Ski resort non è solo impianti. Infatti, diversi sono anche gli eventi speciali organizzati dal comprensorio per far vivere ai suoi ospiti delle esperienze esclusive come quella del Gatto Gourmet, che regala agli ospiti l’emozione di risalire le piste da sci a bordo di un gatto delle nevi e di cenare in un rifugio di montagna a 2000 metri con prodotti tipici valtellinesi, e quella del Gattista per una notte, per scoprire come si preparano le piste dopo una lunga giornata di sci salendo su un gatto delle nevi al calar del sole e imparando, dal sedile del passeggero, tutti i segreti di questo mestiere. I servizi delle due esperienze saranno attivi a partire dal 22 gennaio 2024.