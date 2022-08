domenica, 28 agosto 2022

Calvisano – Il tour Miss Italia Lombardia è approdato a Palazzo Lechi di Calvisano (Brescia), con un doppio appuntamento: finale regionale Miss Miluna Lombardia e selezione regionale Miss Calvisano.

Dopo la breve pausa della settimana di ferragosto dove le nostre Miss hanno potuto ricaricarsi e prepararsi al meglio per le prossime decisive tappe, ieri il tour Miss Italia Lombardia è ripartito più carico che mai a Palazzo Lechi, anche conosciuto come Villa Lechi, un palazzo nobiliare, dimora patrizia settecentesca presente sul territorio bresciano. In questo suggestivo scenario si è svolta una tappa importante, un evento fortemente voluto dal sindaco di Calvisano, Angelo Formentini, dalla Pro loco con la sua rappresentante Ivana Tratta, in collaborazione con la Famiglia Lechi che ha messo a disposizione l’esclusivo Palazzo, tutti in qualità di attori coinvolti nell’evento con i quali Alessandra Riva di Rial Events, esclusivista per la regione Lombardia del concorso, ha lavorato per mesi nell’intento di rendere questo appuntamento di Miss Italia un’occasione per la valorizzazione del territorio, per dare visibilità alla sua storia e alle sue bellezze.



E’ stata una tappa imperdibile per le partecipanti al tour Miss Italia Lombardia 2022 che hanno avuto l’ultima occasione per il passaggio alle prossime Finali Regionali (Miss Sorriso Lombardia venerdì 9 settembre – Miss Lombardia sabato 10 settembre) grazie alla Selezione Regionale di Miss Calvisano tenutasi in contemporanea alla Finale Regionale di Miss Miluna Lombardia.

Una giornata piuttosto intensa quella di ieri partita nel primo pomeriggio con l’ultimo Casting per le nuove iscritte per l’ammissione al tour Miss Italia Lombardia 2022 che hanno permesso l’accesso alla Selezione Regionale di Miss Calvisano, le ragazze ammesse si sono infatti unite alle Miss idonee per la selezione e alle Miss già finaliste per le attività pomeridiane di shooting fotografici, riprese video, realizzazione di contenuti social per presentarsi al pubblico del web e per la promozione dello splendido contesto in cui l’evento è stato inserito: Palazzo Lechi e il territorio circostante.

A seguire le classiche prove dello spettacolo e il corso di portamento tenuto da Alessandra Riva di Rial Events, esclusivista del tour Miss Italia Lombardia, che da sempre segue le ragazze che vogliono iniziare a lavorare con la propria immagine con utili consigli e percorsi dedicati.

Dopo l’aperitivo offerto dalla Proloco di Calvisano e la classica fase di trucco e parrucco in cui la postazione con i prodotti Imetec è stata di indispensabile aiuto per le ragazze, alle 21 ha avuto inizio lo spettacolo che ha visto le concorrenti in gara per Miss Miluna Lombardia e Miss Calvisano entrare sul palco precedute dalla madrina della serata Gaia Zamparelli, Miss Givova Sport Lombardia 2022, nelle vesti di un angelo con le meravigliose ali create da Mia L’arte del Riciclo.

La Finale Regionale di Miss Miluna Lombardia ha visto l’incoronazione di Marta Fenaroli che si è aggiudicata un posto per le fasi nazionali di Miss Italia. Ad Incoronarla Iryna Nicoli Miss Miluna Italia 2019, Teodoro Paolo Lechi figlio del Conte Fausto Lechi invece l’ha premiata con lo splendido gioiello messo in Palio da Miluna. Marta Nerina Fenaroli, 1,78, occhi e capelli scuri, 20 anni di Brescia, frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche anno fa viene colpita da grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce ad uscire e decide

lì di cambiare vita. Basta odiare il proprio corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come rivincita, proprio grazie a lui, poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Collabora con un’associazione di sostegno per quelle persone malate oncologiche, che quotidianamente lottano per la vita. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione. La Madre Zoraima Festa è stata Miss Ragazze in Gambissime Abruzzo nel 1991 Al secondo posto si classifica Martina Lucchini 22 anni, di Mantova, alta 1.74m, occhi e capelli castani, è una studentessa di ingegneria con due grandi passioni: suonare il pianoforte e creare borse. Non le piace stare ferma, ha infatti il sogno di visitare il mondo. Terza classificata Sara Cazzaniga 1,75 m, 18 anni di Lissone (MB), grandi occhi azzurri e lunghi capelli biondi, frequenta liceo linguistico e ha da poco partecipato ad una simulazione ONU a New York, dove si è messa in gioco e discusso con persone che arrivavano da tutto il mondo.

Pratica danza a livello agonistico e ama la recitazione ha infatti preso parte a due cortometraggi. E’ appassionata di sport e pratica nuoto, pallavolo e pattinaggio. E’ testarda ma anche molto sensibile.

Titolo di Miss Calvisano: ecco La Classifica (Passano alle Finali Regionali le prime quattro classificate)

L’evento ha visto l’elezione di Miss Calvisano Rebecca Guadaloppa di Vigevano (Pavia) 19 anni, 1,71 cm, occhi blu e capelli biondo ramato. Appassionata di danza che pratica da 13 anni, ha infatti portato su palco un’esibizione con la quale ha messo in luce il suo talento. Ama fare sport e andare in palestra. Sogna di far parte del mondo della moda e dello spettacolo sin da quando è bambina.

Al secondo posto si aggiudica la fascia di Miss Bellezza Rocchetta Francesca Molinaro di Arluno (MI) 20 anni, 175 cm occhi azzurri e capelli biondi. Lavora come intervistatrice in un programma televisivo su SKY, ama viaggiare, giocare a pallavolo, la moda e la fotografia.

Viola Mancastroppa terza classificata di Soresina (CR), 22 anni 172 cm occhi e capelli castani. Allenatrice di ginnastica artistica, lavora come impiegata e da settembre inizierà l’università in gestione aziendale. Da poco ha iniziato da poco a fare la cheerleader a livello agonistico vincendo i campionati italiani a Bellaria con la sua squadra.

Greta Salamina quarta classificata 18 anni di Rho (MI), 170 cm occhi castani e capelli biondi, frequenterà il politecnico di Milano nella facoltà di design. Lo sport è una delle sue più grandi passioni, pratica ginnastica ritmica dall’età di 4 anni rappresentando la sua regione vincendo diversi campionati, provando l’emozione più grande della sua vita salendo sul gradino più alto del podio alle gare Nazionali.

Lucia Angelica Affinito quinta classificata, 18 anni di Milano, 178 cm occhi verdi e capelli biondi, frequenta il liceo Classico. Dalla prematura scomparsa del padre, sogna di farsi strada nel mondo della chirurgia, consapevole che rappresenti una realtà prevalentemente maschile che per lei è uno stimolo per realizzare il suo sogno.

Carolina Colciago sesta classificata 21 anni di Solaro Milano, 170 cm occhi e capelli castani, nata a Milano è cresciuta tra la Florida e l’Italia ed ha quindi la fortuna di essere bilingue. Da sempre amante dell’arte e della poesia, nel tempo libero compone e scrive poesie. Sesta a parimerito Beatrice Premoli 19 anni di Desio (MB), 168 cm occhi e capelli castani. Tra qualche giorno avrà il test per l’università per la facoltà di Economia e Management. Ha fatto un corso di teatro nel 2016 a Monza perché è sempre stata incuriosita dal mondo della moda e dello spettacolo. Ama la natura agli animali. Madrina della serata Gaia Zamparelli incoronata Miss Givova Sport Lombardia 2022 al Centro Ippico La Rosa Bianca di Zanica il 16 luglio scorso.

Speciale presenza all’evento per Marisa Lechi, incoronata Miss Lovere nella tappa al Prepost di Lovere lo scorso 25 giugno, che è intervenuta facendo gli onori di casa e raccontando al pubblico presente le meraviglie di Palazzo Lechi.

Ospite Deborah Paglia, che ha provato ad aggiudicarsi un posto per le finali regionali del tour Miss Italia Lombardia 2023 partecipando a Miss Mascotte lo scorso 7 agosto a Bellano