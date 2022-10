Il pasticcere il più bravo del mondo Giuseppe Amato incanta Darfo Boario e la Valle Camonica

martedì, 25 ottobre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Una due giorni speciale a Darfo Boario Terme (Brescia) per Giuseppe Amato, il pasticcere più bravo del mondo. Ospite dell’Associazione PromAzioni360, presieduta da Loretta Tabarini, lo chef Giuseppe Amato ieri ha incontrato gli studenti e presentato il suo libro e oggi ha in programma importanti incontri.

IL MIGLIOR PASTICCERE – Giuseppe Amato (nella foto), originario di Taormina, ha una lunga esperienza, ha ricevuto il premio come Miglior Pasticceria della Guida dell’Espresso, miglior Pastry Chef d’Italia per il Santa Rosa Pastry Cup, è tra i dieci migliori Pastry Chef d’Italia per la guida Pasticceri e Pasticcerie del Gambero Rosso nel 2020, 2021 e 2022 e nel 2021 gli è stato assegnato il premio Miglior Pasticcere a Ristorazione al Mondo da Les Grandes Tables du Monde.

LA PRIMA GIORNATA – Grande interesse da parte dei camuni per lo chef Amato, che ha proposto nella giornata di ieri una lezione agli studenti del corso di pasticceria dell‘Istituto Olivelli-Putelli, quindi ha incontrato i giudici del concorso “Fiormaggi” e tenuto una conferenza dedicata a ristoratori, pasticceri e fornai, durante la quale c’è stato anche un confronto con il pubblico.

In serata Giuseppe Amato ha presentato il suo libro “La pasticceria da ristorazione contemporanea”, un’opera scritta a quattro mani con Lucilla Cremoni, direttrice editoriale nell’ambito culturale piemontese. Un testo importante, svelato nei dettagli, con informazioni pratiche in grado di stimolare la curiosità e la creatività dei professionisti, ma anche un quadro storico, cosa assai rara nei libri italiani destinati agli chef, con una selezione di ricette per pane, pre-dessert, dessert al piatto e piccola pasticceria.

GLI INCONTRI ODIERNI – Nella giornata odierna Giuseppe Amato incontrerà i giornalisti, gli studenti e il pubblico, poi prenderà parte della giuria del concorso “UpVivium”, il contest enogastronomico a Km zero nazionale tra Riserve della Biosfera, volto a valorizzare il patrimonio agro-alimentare delle Riserve di Biosfera Mab Unesco italiane e accrescere il valore e le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero, dando visibilità a chi li propone, ogni giorno, attraverso ricette dedicate nei menù dei ristoranti.