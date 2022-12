I 4 regali di nozze di maggior tendenza nel 2023

lunedì, 19 dicembre 2022

Trovare il regalo di nozze perfetto di questi tempi sta diventando sempre più difficile, perché non sempre gli sposi danno indicazioni precise in merito. Può capitare inoltre di voler fare un dono pur non avendo partecipato al matrimonio e in questi casi si cerca spesso di contenere la spesa, evitando regali esagerati anche per non mettere in imbarazzo i festeggiati. Cosa scegliere allora in tutti questi casi? Vediamo insieme quali sono i regali di nozze di maggior tendenza nel 2023: quelli più apprezzati dagli stessi sposi.

#1 Corredo letto di lusso

Se è vero che i classici corredi sono sempre meno richiesti dai novelli sposi, è altrettanto vero che ce ne sono alcuni che continuano a riscuotere un bel successo. Un’ottima idea regalo per un matrimonio è ad esempio un corredo letto di lusso, come uno di quelli che si trovano nel catalogo di Ferò. Questo è un brand ormai famoso, in grado di offrire biancheria per la casa di alta qualità a prezzi accessibili e vale dunque la pena prenderlo in considerazione per un regalo importante come quello di nozze. Un completo per il letto si rivela sempre utilissimo, dunque sarà di certo apprezzato dai novelli sposi.

#2 Piccoli elettrodomestici per la casa

Altrettanto interessanti, soprattutto per coloro che si sono trasferiti da poco in una nuova casa o che stanno per andare a convivere per la prima volta, possono rivelarsi tutti quei piccoli elettrodomestici per la casa. Parliamo di accessori tecnologici di ultima generazione che sono spesso utili e le alternative sono parecchie: dal robot aspirapolvere alla friggitrice ad aria, dalla macchina per fare il pane all’estrattore e via dicendo. Naturalmente, questi sono regali piuttosto impegnativi, nel senso che bisogna conoscere bene i futuri sposi ed essere sicuri che non abbiamo già il dispositivo in questione.

#3 Smartbox

Un regalo che ancora oggi viene apprezzato sebbene non sia il massimo dell’originalità è poi la classica smartbox, ossia il cofanetto che permette di scegliere liberamente tra varie strutture per effettuare un soggiorno da qualche parte. Per dei novelli sposi si tratta di una bella idea regalo, anche perché ormai in commercio sono disponibili moltissime smartbox differenti e non è dunque difficile trovare quella perfetta per tale occasione.

#4 Biancheria per la tavola di lusso

Tornando ai regali che possono rivelarsi utili per la casa, vale la pena menzionare anche la biancheria per la tavola come una bella tovaglia con i tovaglioli in coordinato ad esempio. Naturalmente, anche in questo caso è importante scegliere un set che sia pregiato e di ottima qualità come quelli proposti sempre da Ferò che rimane una vera garanzia per tutto quello che riguarda la biancheria per la casa. Nel catalogo si possono trovare moltissimi corredi per la tavola, in cotone oppure in lino, che permettono di fare una bellissima figura senza per questo spendere cifre esagerate. D’altronde, bisogna ricordare che ciò che conta per davvero non è il prezzo: sono la qualità dei tessuti e la resa estetica.