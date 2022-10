Hotel 2022, dal 17 al 20 ottobre a Bolzano la fiera internazionale

giovedì, 6 ottobre 2022

Bolzano – Hotel 2022 è alle porte: dal 17 al 20 ottobre torna a Bolzano la fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione. La 46esima edizione mette al centro innovazione e digitalizzazione, alimentazione e architettura: sotto all’immancabile tetto della sostenibilità, con un Award interamente dedicato alla tematica.

E poi le migliori startup che gareggeranno per l’Hotel Startup Award (nelle foto © Marco Parisi l’edizione 2021).

Oscar per l’accoglienza sostenibile

Lunedì 17 ottobre sarà dedicata alla prima delle quattro tematiche focus, ovvero Innovation. Tra gli highlight della giornata, oltre alla cerimonia d’inaugurazione, la premiazione del Sustainability Award sull’Hotel Connects Stage, il palco tra le corsie. Quattro le categorie, ovvero: Sustainable Technology, Circular Design, Sustainable Food&Drinks, e Sustainable Tourism Pioneers powered by IDM. Le prime tre – dedicate rispettivamente a prodotti e servizi che portano una significativa innovazione tecnologica, che dimostrano di avere un design globale sostenibile e che secondo i principi del “ciclo chiuso”, sono fatti con materiali riciclati e/o riciclabili e ad alimenti o prodotti di nuova o diversa concezione, guidati da criteri di sostenibilità lungo tutta la catena di produzione – sono riservate agli espositori di Hotel. La quarta è invece pensata per i visitatori e, più nello specifico, per gli esercizi del settore turistico in grado di dimostrare un orientamento globale sostenibile nella loro attività e capaci di distinguersi grazie a speciali soluzioni green nelle offerte o nei servizi.

4 categorie | 7 giurati esperti | 10.000 Euro di pacchetto marketing a vincitore

Hotel Startup Award 2022

Bollette troppo costose, personale introvabile, eccessiva burocrazia, bisogno di spunti nuovi per migliorare la sostenibilità delle proprie strutture ricettive: questi sono solo alcune delle sfide che il settore si trova quotidianamente a dover affrontare. Il Future Hub di Hotel 2022 è pronto ad accogliere – lunedì 17 e martedì 18 ottobre – le migliori startup che, non solo si sfideranno per vincere l’Hotel Startup Award, ma si presenteranno anche e soprattutto come fonte d’ispirazione per tutti i visitatori in cerca di soluzioni concrete. Qualche anticipazione? Sistemi di gestione dell’energia che puntano a monitorare, ottimizzare e ridurre il consumo energetico con grande precisione, garantendo un risparmio del 20% sui costi dell’elettricità e la riduzione dell’uso di combustibili fossili. O ancora: piattaforme digitali per trovare personale qualificato e idoneo in modo facile, veloce e intuitivo.

Non solo fiera

Hotel, come di consueto, non sarà solo fiera. Numerosi i momenti di networking e divertimento in programma, ospitati all’interno del FieraMesse H1 Eventspace. A partire dalla Opening Night, dalle 18 di lunedì 17 ottobre: tanta buona musica e cibo attendono i partecipanti che potranno rilassarsi alla fine della prima stimolante giornata di manifestazione.

Hotel 2022:

4 giorni | 45 Speaker | 500 aziende alla ricerca di nuovi contatti | 20.000 professionisti dell’ospitalità

Da lunedì 17 a giovedì 20 ottobre | 9:30 – 18

Ticket online – 24 euro invece di 30

Assieme a Vinea Tirolensis 19 ottobre | Biblioteca del vino 20 ottobre

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/hotel