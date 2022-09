Giornata senz’auto: centinaia di ciclisti salgono al Gavia

domenica, 4 settembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Buona anche la seconda, con la strada del Passo Gavia oggi destinata solo ai ciclisti per mezza giornata.

L’estate è quasi finita, ma non le emozioni sulle due ruote: questa mattina sulla strada del Gavia, sia dal versante da Sant’Apollonia di Ponte di Legno (Brescia) sia da quello di Santa Caterina Valfurva (Sondrio) centinaia di ciclisti hanno percorso in tutta tranquillità, senza rumori e smog di auto e moto, uno dei mitici passi alpini.

Sport e natura: è questo l’obiettivo dell’iniziativa di Enjoy Stelvio National Park. Campo libero per gli appassionati delle due ruote, che hanno potuto fruire in piena tranquillità l’emozione della scalata e gli splendidi scenari naturali, con il colpo d’occhio su Adamello, lago Nero, lago Bianco e anche sul Cevedale e Gran Zebrù. “Per me – è il commento di Luca, giovane ciclista della Valle Camonica all’arrivo al Gavia – oggi è stata una gioia salire fin qui al passo senza le auto che passano vicino”.

All’interno del rifugio Bonetta c’è un cartellone con i nomi di ciclisti, il numero di salite e i tempi: in tanti si fermano ad osservarli e qualche ciclista cerca informazioni e aggiunge anche il suo nome per cimentarsi sulla mitica salita. Il record delle salite appartiene a Tarcisio Persegona, morto il 9 novembre 2018, che ha scalato per ben 550 volte il Passo Gavia. E lì al passo è collocata una stele in suo ricordo.

Oggi la chiusura dalle 8:30 alle 12:30 del strada del Gavia ha richiamato più di 300 ciclisti saliti da Sant’Apollonia e altre centinaia da Santa Caterina Valfurva. “È un modo per avvicinare gli sportivi a mitiche salite, ma anche alla conoscenza di paesaggi e natura dell’area protetta“, commentano gli organizzatori.

L’appuntamento per i ciclisti che vogliono salire in tranquillità al Gavia, ma anche su altri passi alpini, Mortirolo e Stelvio e strada dei laghi di Cancano, è alla prossima estate.

Ant. Col.

© Riproduzione riservata