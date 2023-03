Giornata nazionale Unitalsi, a Milano inaugurazione di Casa Frizzi

domenica, 19 marzo 2023

Milano – In tutta Italia migliaia di volontari in piazza per ‘Un gesto di bontà’. Pellegrinaggi, Progetto dei Piccoli e sostegno all’emergenza in Turchia e Siria. A Milano apre Casa Fabrizio Frizzi.

UN GESTO DI BONTA’

Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento con la XXI giornata nazionale Unitalsi, il più importante evento di sensibilizzazione e promozione organizzato dall’Associazione in piazza in tutta Italia. La manifestazione giunta alla 21a edizione, offrirà l’opportunità di conoscere le attività di volontariato dell’Unitalsi in Italia e all’Estero, i progetti di solidarietà come il Progetto dei Piccoli, dedicato all’accoglienza delle famiglie dei bambini degenti nei principali centri ospedalieri pediatrici oncologici e il calendario delle prossime partenze dei pellegrinaggi a Lourdes, Terra Santa, Fatima, Santiago de Compostela e Loreto.

‘Sostienici con un gesto di bontà’ è il messaggio che quest’anno accompagnerà la campagna di solidarietà che avrà ancora una volta come testimonial Flavio Insinna. L’Associazione sarà presente nelle principali piazze italiane con i suoi gazebi, presso i quali, i volontari e le volontarie proporranno, in cambio di un’offerta minima, un nuovo cofanetto, contenente quattro confezioni di pasta di semola di grano duro da 400 grammi di tipologie diverse. Un cofanetto che può diventare dono e offrire nutrimento a chi è in difficoltà; un gesto di umanità – per riprendere le parole di Papa Francesco – per essere lievito nuovo e costruire una Chiesa sempre in fermento.

Emergenza umanitaria, terremoto in Turchia e Siria, per l’occasione l’Unitalsi ha deciso che parte delle offerte ricavate della 21a giornata nazionale sarà devoluto alla colletta nazionale promossa dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e dalla Caritas Italiana domenica 26 marzo a favore delle popolazioni colpite dal violento terremoto dello scorso 6 febbraio, tra Siria e Turchia.

“’La Giornata Nazionale è un momento importante per la nostra associazione che quest’anno festeggia il 120mo di fondazione e si rimette in cammino – ha sottolineato Luciano Pivetti, presidente Unitalsi Lombarda – abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti soprattutto di quanti vogliono e credono in questa Associazione perché continui ad essere vicino alle persone fragili, ammalate e sole”.

Nell’ambito della XXI Giornata Nazionale dell’Unitalsi verrà inaugurata Casa Fabrizio Frizzi, la nuova struttura del Progetto dei Piccoli realizzata a Milano in via Giovanni Amadeo 90, a pochi passi dal Santuario della Madonna dell’Ortica, zona Lambrate. Ad un anno dalla posa della prima pietra, venerdì 24 marzo, alle 12.30 si terrà la cerimonia d’inaugurazione alla presenza dell’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, del sindaco Giuseppe Sala e di Carlotta Mantovan Frizzi.

Tante saranno le presenze tra amici e volontari che saranno accolti da Luciano Pivetti, presidente della Sezione Unitalsi Lombarda e da Vittore De Carli, promotore del progetto. Anche a Casa Fabrizio Frizzi ad accogliere le famiglie, ad affiancarle, a promuovere uno stile di comunità, saranno i volontari Unitalsi impegnati nel Progetto dei Piccoli come già accade nelle altre 11 Case che l’Associazione ha messo a disposizione in tutta Italia.

“Nei giorni che precedono l’anniversario della scomparsa di Fabrizio Frizzi – ha sottolineato Vittore De Carli, ex presidente dell’Unitalsi e promotore del progetto – l’Unitalsi ha voluto fortemente intitolare la nuova struttura di accoglienza a un amico speciale, un volontario e compagno di tanti pellegrinaggi che ha reso l’Associazione riconosciuta e amata dalla gente, nelle piazze e in tv”.

Il Santo Padre, per l’occasione ha inviato un messaggio che verrà letto durante la cerimonia di inaugurazione da monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze sociali.

Ai contributi istituzionali si è aggiunto il fondamentale sostegno economico all’iniziativa di BCC di Milano che ha coinvolto direttamente i suoi soci nella causa solidale, la parrocchia che ha concesso il diritto di superficie dell’immobile, il Comune di Milano che ha accompagnato le pratiche burocratiche per la ristrutturazione e signora di Sassuolo ci ha donato tutta la piastrellatura. I lavori sono stati coordinati dall’architetto Sara Ugazio dello studio Zenith di Busto Arsizio.

“Insieme ai nostri Soci da anni siamo impegnati a trasformare le risorse finanziarie prodotte dall’attività bancaria in benessere per le persone, per le comunità locali e per i territori – ha sottolineato il presidente di BCC Milano Giuseppe Maino. – Rinunciando al dono che la Banca offre loro a Natale, da anni finanziano infatti una o più iniziative destinate alla collettività che si distinguono per qualità e importanza. Non è stata una semplice sponsorizzazione, ma un coinvolgente lavoro di partnership costruito nel tempo. Abbiamo creduto da subito nel grande valore sociale di questo progetto investendo non solo risorse economiche, ma anche il lavoro dei nostri professionisti e i contatti del nostro network per ottenere il risultato finale. Oggi raccogliamo con soddisfazione il frutto di questo impegno.”

CASA FABRIZI FRIZZI

Sei miniappartamenti, per una superficie totale di 250 metri quadrati come sei nidi in cui stringersi attorno ai propri piccoli e riposare mentre si affrontano le difficoltà della vita: quelle più dure, quelle che riguardano i bambini. Sei alloggi per altrettante famiglie, con degli spazi comuni per stare insieme, una grande cucina e tutti i servizi, all’interno di un ex oratorio al quartiere Ortica di Milano.

La struttura si trova accanto al santuario della Madonna delle Grazie all’Ortica – una presenza religiosa significativa per l’Unitalsi -, è organizzata su tre piani, per una superficie totale di 250 metri quadrati e avrà sei miniappartamenti ciascuno con una camera, un piccolo ingresso e un bagno privato, oltre agli spazi comuni: la cucina, con sei frigoriferi per garantire a ciascun nucleo l’attenzione alla propria dieta specifica, uno spazio di relax per ci vuole stare insieme, un locale lavanderia.

Modalità di accesso

A Casa Frizzi potranno accedere le famiglie che hanno un figlio in cura nei nosocomi milanesi. Il costo richiesto sarà solo quello del tesseramento all’Unitalsi, 25 euro all’anno, per ragioni di assicurazione. Per informazioni scrivere a progettodeipiccoli.milano@unitalsilombarda.it.