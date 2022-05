Gianluca Cavada nuovo segretario della sezione della Lega di Fiemme e Fassa 

martedì, 31 maggio 2022

Val di Fiemme – È il consigliere provinciale Gianluca Cavada il nuovo segretario della sezione di Fiemme e Fassa. È questo quanto è stato deciso dal voto dei militanti durante il congresso sezionale della Lega Trentino per Salvini Premier.

Durante lo stesso appuntamento sono stati anche eletti quali nuovi membri del direttivo Milena Vaia, Eligio Ausermuller, Giuliano Bardi e Fernando Barbolini. Il neo eletto segretario Gianluca Cavada ha comunicato durante le fasi congressuali, che nei prossimi giorni provvederà a nominare i militanti Fabio Simonazzi nel ruolo di segretario organizzativo ed Edoardo Felicetti (già sindaco di Moena) nel ruolo di responsabile enti locali.

“Ho ringraziato i nuovi eletti e chi riceverà i nuovi incarichi per aver dato la propria disponibilità – ha dichiarato il commissario della Lega Trentino Diego Binelli – una sezione quella di Fiemme e Fassa con numerosi soci, sostenitori e militanti, che è particolarmente attiva sul territorio e nelle istituzioni”.

Al congresso erano presenti anche la senatrice Elena Testor e la consigliera provinciale Mara Dalzocchio che hanno augurato un buon lavoro ai nuovi membri della sezione, intitolata a Enzo Erminio Boso. “La Lega è unita più che mai ed è pronta ad affrontare le prossime sfide in vista delle elezioni politiche del prossimo anno e di quelle provinciali dell’autunno del 2023”.