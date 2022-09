Gaver: progetto MIFISSO e fitodepurazione a Malga Blumone

giovedì, 15 settembre 2022

Breno – Al Gaver è stato approfondito e fatto il punto sull’avanzamento del progetto MIFISSO e i risultati ottenuti con l’intervento di Fitodepurazione a Malga Blumone. Ieri, alla presenza del sindaco di Breno, Alessandro Panteghini; professor Ivano De Noni, docente universitario a Unimont e responsabile scientifico del progetto – De FENS – Unimio; Guido Calvi, responsabile Parco dell’Adamello della Comunità Montana di Valle Camonica; Oliviero Sisti, direttore del Consorzio Silter Dop, quindi esperti del settore e alpeggiatori, si è svolto nella conca del Gaver un incontro, promosso da Consorzio Silter Dop, Comunità Montana Valle Camonica, Comunità Montana Sebino Bresciano, Parco dell’Adamello, Unimont e CNR-Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari.

VIDEO



VIDEO



La prima parte della giornata ha visto l’intervento professor Ivano De Noni (nel video), docente universitario a Unimont e responsabile scientifico del progetto De FENS Unimio, che ha tracciato un quadro sull’avanzamento del progetto MI.FISSO che punta sulla valorizzazione e conservazione della biodiversità microbica dei formaggi e del burro a latte e crema crudi mediante l’utilizzo di starter autoctoni. L’innovazione che il progetto intende introdurre prevede l’utilizzo di microrganismi autoctoni nei processi di produzione di burro e formaggi da latte crudo. Al termine dell’intervento le persone presenti hanno assaggiato i vari tipi di formaggi, alcuni realizzati con il progetto MI.FISSO e dato la loro valutazione.

Il direttore del Consorzio Silter Dop, Oliviero Sisti, ha indicato gli obiettivi del progetto, in particolare la conservazione e la valorizzazione tecnologica della biodiversità microbica del burro da crema cruda e dei formaggi a breve stagionatura a latte crudo prodotti nei caseifici di fondovalle e di alpeggio, al fine di garantirne la sicurezza alimentare e tutelarne la qualità e la tipicità.

La seconda parte della mattinata ha visto l’intervento di Guido Calvi (nel video) sul progetto pilota della Fitodepurazione a Malga Blumone e la visita al luogo dove è stato realizzato il progetto pilota, illustrato da Massimo Sartorelli e dallo stesso Guido Calvi. E’ stata valutata la compatibilità ambientale del processo di utilizzazione dei reflui di lavorazione in malga – con un centinaio di mucche e una trentina di maiali presenti a Malga Blumone – e il miglioramento della stessa mediante l’introduzione di impianti di fitodepurazione annessi ai caseifici in malga. Visti gli ottimi risultati il progetto potrebbe essere esteso ad altre malghe. In conclusione è stato ribadito che tradizione, qualità e sicurezza alimentare devono necessariamente essere coniugate con la sostenibilità ambientale nell’ottica di garantire la permanenza di questa attività antropica tradizionale e la conservazione dell’ambiente e del paesaggio culturale in cui si realizza. In quest’ottica Malga Blumone e il Gaver sono già proiettati nel futuro.

di An. Pa.