Folgaria: i 18 parchi giochi comunali si rifanno il look

martedì, 31 maggio 2022

Folgaria – I parchi giochi di Folgaria (Trento) si rifanno il look. La giunta comunale di Folgaria, guidata dal sindaco Michael Rech, punta a rinnovare parchi giochi e arredi.

“L’estate è alle porte e fervono i preparativi per l’avvio della nuova stagione turistica. Tra i tanti interventi in essere anche il rinnovo delle attrezzature gioco distribuite nei 18 parchi di proprietà del Comune di Folgaria”, commenta il sindaco Michael Rech.

Grazie all’importante contributo di euro 85.250,00 concesso dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri su progetto curato dall’ufficio tecnico comunale di Folgaria e coordinato dall’assessore Andrea Mattuzzi, è stato possibile procedere all’importante acquisto di giochi, arredi e attrezzature per il rinnovo delle diverse aree gioco.

Particolare e inedito è stato il percorso che ha portato alla scelta del nuovo gioco per il parco principale di Folgaria. Grazie alla collaborazione del dirigente scolastico Roberta Bisoffi e degli inseganti, gli alunni dell’Istituto comprensivo di Folgaria hanno partecipato ad una votazione scegliendo la soluzione a loro più gradita tra tre proposte. Con 77 voti su 134 è stata scelta la combinazione Cosmo ossia un mini acropark.

Gli altri interventi sono relativi ai parchi gioco di Serrada, Guardia, Mezzomonte, Carbonare, Virti, Pra di Sopra, Nosellari e San Sebastiano con la previsione di sostituzione dei giochi e delle attrezzature in stato di deperimento, l’installazione di specifica pavimentazione di sicurezza e di appositi contenitori per la raccolta differenziata. Nel dettaglio il Comune di Folgaria ha proceduto all’acquisto e successiva posa in opera entro giugno 2022 di 4 sabbiere, 7 giostre girevoli, 6 giochi a molla, 4 strutture scivolo, 3 altalene, 2 pedane di arrampicata per gioco polivalente, 1 gioco di arrampicata, 1 ponte sospeso, pavimentazione antitrauma, 1 gioco multifunzionale polivalente. Il totale della spesa è di euro 102.677.