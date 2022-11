Fiera Bolzano: l’edizione 2022 di Interpoma si riempie di colore

mercoledì, 16 novembre 2022

Bolzano – La 12esima edizione di Interpoma si riempie di colore. Per la prima volta nella sua storia, Interpoma, fiera internazionale dedicata alla mela in programma a Bolzano da domani – 17 novembre – al 19 novembre, ospiterà il Variety Garden, una mostra di oltre 55 Managed Varieties provenienti da tutto il mondo.

Il FieraMesse H1 Eventspace di Fiera Bolzano accoglierà un’esposizione di oltre 55 Managed Varieties provenienti dai principali Paesi produttori di tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, passando attraverso la Francia e l’Italia con protagonisti Alto Adige e Trentino. Interpoma Variety Garden, l’ultima novità in programma a Interpoma 2022, è organizzato in collaborazione con SK Südtirol – Consorzio Innovazione Varietale Alto Adige e il Centro di Sperimentazione Laimburg.

Protagonista indiscusso del Variety Garden sarà il colore. I frutti in esposizione presenteranno una gamma di sfumature ampissima, dal giallo brillante delle varietà commercializzate con i marchi yello® e opal®, al verde fresco e brillante delle GreenStar®, al rosso scuro e intenso della Crimson Snow®, per finire con le nuove attraenti mele a polpa rossa Red Moon®, Kissabel® e Lucy™Glo.

Interpoma Variety Garden si inserisce nell’ampia offerta di iniziative previste durante la 12esima edizione di Interpoma, tra le quali anche la seconda edizione di ipoma magazine, il magazine ufficiale di Interpoma. Pubblicato per la prima volta durante Interpoma Connects 2020 e stampato 100% su carta mela, il numero d’esordio offriva un esaustivo report dedicato al futuro dell’industria melicola in Alto Adige e ritraeva alcuni personaggi che vivono il mondo della mela con grande passione, come ad esempio lo “scout delle mele” Markus Bradlwarter o il luminare delle mele Kurt Werth. Un prodotto assolutamente riuscito, che ha ricevuto il Silver Award del “Best of Content Marketing Award 2021” quale eccellente Corporate Magazine dell’anno.

In occasione di Interpoma 2022, sotto il coordinamento di Gerhard Dichgans verrà quindi realizzata la seconda edizione, che sarà distribuita in fiera.

Interpoma 2022: 3 giorni – 25 anni di competenza – 490 aziende leader – 20.000 esperti da 70 Paesi

Da giovedì 17 fino a sabato 19 novembre | 9-18

Online-Ticket (25 Euro invece di 29)

Con il ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Per maggiori informazioni, ticket ed iscrizioni: www.interpoma.it.