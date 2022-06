Festival dell’Economia di Trento: criptovalute, i dubbi di Paolo Savona

venerdì, 3 giugno 2022

Trento – Seconda giornata del Festival dell’Economia di Trento, in mattinata dibattito aperto sulle criptovalute. Paolo Savona (nel video), professore emerito e presidente Consob, è intervenuto al dibattito su “Criptovalute, monete tradizionali e autorità di controllo: regole esistenti, realtà del mercato e regole auspicabili”.

VIDEO



Tra i temi al centro della giornata di oggi criptovalute, Pnrr, crisi del gas e transizione energetica. Fino al fuorifestival con l’artista Mahmood. “Il pericolo principale è che i risparmiatori vengano truffati, privi di norme. Da tempo ci si chiede se la soluzione del problema insorto con gli sviluppi delle criptovalute possa e debba venire con la loro sostituzione, non è ancora chiaro se totale o parziale, con una moneta digitale pubblica. Anche questa soluzione solleva problemi di natura istituzionale e tecnologica”, ha dichiarato il professor Paolo Savona, presidente Consob, parlando al Festival dell’economia di Trento.

“Con le criptovalute siamo davanti a un mondo virtuale che non riusciamo più a controllare e la bomba atomica è il rischio di una rottura del mercato monetario e bancario internazionale”. Paolo Savona, presidente della Consob, dal palco del Festival dell’Economia è tornato a evidenziare i rischi delle criptoattività e ha proposto una grande conferenza internazionale che come avvenne dopo la Seconda Guerra mondiale con la conferenza di Bretton Woods, fissi le regole per la definizione delle criptoattività. Secondo Savona l’iniziativa potrebbe prenderla l’Ocse dove l’ex Commissario Consob Carmine Di Noia, citato da Savona, ha preso la guida della direzione degli affari finanziari.

“Su queste direi monete, e io aggiungerei immediatamente false perché non sono monete ufficiali, le aspettative sono tali che evidentemente le persone facoltose possono rischiare ma mi dispiace che c’entrino anche le persone non facoltose, talune addirittura povere, che affidano i propri risparmi, entrano in un settore nonostante gli avvertimenti, i warning che le autorità, non solo la Consob e Banca d’Italia, anche le autorità internazionali hanno ripetuto”, ha affermato il presidente della Consob, Paolo Savona, tornando a parlare dal Festival dell’Economia di Trento – su Radio24 – delle criptovalute.

“Finché le borse guardano ai profitti la volatilità continuerà perché c’è incertezza sul futuro dell’economia. Però tuttora i valori di borsa sono elevati rispetto ai profitti ma c’è fiducia. Continuo a ritenere la Borsa – ha aggiunto – il punto di riferimento importante dell’economia di mercato e protegge il risparmio. Il 21 quando terrò il discorso al mercato esaminerò in dettaglio questo tema”.