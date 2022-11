Festival della Famiglia, Ti scrivo una cartolina: la voce dei bambini per la Trento del futuro

lunedì, 21 novembre 2022

Trento – Il Festival della famiglia alza il sipario ufficialmente lunedì 28 novembre, ma sarà preceduto da alcuni eventi pre-Festival. Il primo si è tenuto oggi alla Fondazione Caritro con l’Agenzia per la coesione sociale, l’assessore Maule del Comune di Trento, Poste Italiane e tre classi della scuola primaria De Gaspari di Trento. Un incontro tutto dedicato al valore della scrittura e della lettura in un mondo giovanile sempre più popolato dai mobile e dai social network. Nell’ambito delle iniziative programmate per la celebrazione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in collaborazione con Poste Italiane, una trentina di alunni della scuola primaria hanno avuto occasione di riflettere su questi temi e sul valore della memoria e di esprimere su una speciale cartolina provvista di annullo postale (dedicato al Festival della famiglia 2022), le proprie opinioni per lo sviluppo di una città più sostenibile e attenta al benessere dei più giovani. Tutte le cartoline rivolte al mondo adulto sono state, infine, imbucate in una speciale “cassetta della posta Family” e inviate ai destinatari.

La storia della cartolina raccontata ai bambini. Oggi 30 bimbi delle classi terze delle scuole primarie De Gaspari di Trento con entusiamo e passione hanno ascoltato dalle autorità presenti l’importanza della scrittura e della lettura, a livello educativo e formativo, e hanno scritto i loro personali messaggi sulle “speciali” cartoline, contraddistinte dall’annullo postale dedicato al Festival della famiglia 2022. Quali i destinatari? Il preside, l’assessore comunale, il sindaco, l’allenatore sportivo, la mamma, ecc. Finalità della bella iniziativa, promossa dall’Agenzia provinciale per la coesione sociale con il Comune di Trento e Poste Italiane, si riassume nel voler ascoltare la voce dei bambini perseguendo il fil rouge del Festival della famiglia, che si inaugura oggi con il primo evento “pre-festival”, e cioè: “il Festival parla ai giovani e alle famiglie e il territorio parla al festival e alle istituzioni”.

Ha esordito oggi l’assessore alle politiche sociali e familiari del Comune di Trento Chiara Maule: “Il Festival della famiglia abbraccia la Giornata dei diritti per l’infanzia e, insieme, oggi hanno dato vita ad un laboratorio creativo dove adulti e bambini uniscono e si scambiano i loro pensieri – di grandi e di piccini – sul futuro della città di Trento. A volte questi pensieri non si incrociano e, invece, ci sono dei momenti dell’anno in cui cerchiamo di farlo, come al Festival della famiglia, con l’obiettivo di costruire una città a misura di tutti e, soprattutto, di porsi in ascolto dei bisogni dei più piccoli. Il lavoro sulle cartoline, che comporrete oggi – ha concluso la Maule – sarà una occasione per riflettere su quali sono le cose importanti da fare dentro alla vostra città”.

Ha preso poi la parola Luciano Malfer, dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento che si è presentato ai bambini: “mi occupo degli aiuti per le famiglie e abbiamo organizzato una settimana di Festival per parlare di come aiutare le famiglie con i sindaci e i “capi” delle vostre scuole e delle altre istituzioni pubbliche e private.” Malfer ha poi proseguito: “Con oggi inizia il Festival della famiglia e siamo felici di farlo con i bambini e siete quindi, con questo progetto, i numero Uno del Festival della famiglia. È importante questo messaggio che scriverete a chi vorrete – al caposcout, all’allenatore, al sindaco, al preside, ecc – con la vostra voce, affinchè possiate diventare cittadini consapevoli e attivi all’interno del vostro territorio”. Infine, rivolgendosi ai bimbi, ha salutato dicendo: “Ci tenevamo molto a questo progetto con le scuole per dimostrare loro che li ascoltiamo e che hanno oggi la preziosa opportunità di scrivere un messaggio “ai signori importanti della città”.

Infine, Patrizia Daidone, responsabile Filatelia del Trentino Alto Adige, ha presentato ai bambini “La Storia della Posta e il valore della cartolina”, come strumento per “far viaggiare” messaggi ed emozioni. A seguire si è tenuto il laboratorio di scrittura.

EVENTO INAUGURALE DEL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA (28 novembre – 3 dicembre 2022)

L’evento inaugurale che darà il via alla kermesse, si terrà lunedì 28 novembre, ad ore 10.00, presso la Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio. Quest’anno al centro della manifestazione il tema “Coesione sociale, welfare territoriale e qualità della vita. La centralità delle politiche sul benessere familiare per promuovere la competitività, l’attrattività e lo sviluppo locale”. La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trentosotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La partecipazione a tutti gli eventi del Festival è gratuita previa iscrizione obbligatoria online sul sito www.festivaldellafamiglia.eu.