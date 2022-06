Festa della Repubblica, le professioni sanitarie alla parata militare a Roma

giovedì, 2 giugno 2022

Brescia – Per la prima volta nella storia, le professioni sanitarie FNO TSRM PSTRP hanno partecipato alla parata militare in via dei Fori Imperiali alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e davanti alle più alte cariche dello Stato.

A rappresentare le professioni sanitarie di Brescia, il presidente dell’ordine TSRM PSTRP e coordinatore regionale Luigi Peroni. “In occasione dell’anniversario della Festa della Repubblica, su invito del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, – commenta Peroni, – ho partecipato con orgoglio e tanta emozione alla parata rappresentando le professioni sanitarie di Brescia e della Lombardia del nostro Ordine.