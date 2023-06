Festa della Repubblica a Brescia, riconoscimento a 37 cittadini

venerdì, 2 giugno 2023

Brescia – Cerimonia della Festa della Repubblica a Brescia con la consegna dei riconoscimenti a 37 cittadini insigniti per benemerenze acquisite in diversi campi, letteratura, arti, economia, attività benefiche e sociali o durante l’impegno in pubbliche cariche, tutti cavalieri. Inoltre il riconoscimento è andato alla memoria a una vittima del terrorismo e una al merito civile.

A Brescia la cerimonia è iniziata alle 10:15 con l’alzabandiera, la deposizione di una corona di alloro e la lettura da parte del prefetto Laganà che il presidente Sergio Mattarella ha inviato all’intero Paese.

Sono stati in insigniti delle benemerenze civiche 37 cittadini e tra questi spicca per la Valle Camonica la benemerenza al Maresciallo Capo Massimiliano Addonisio, per l’attività svolta prima alla caserma di Artogne ed ora a Breno.

Ecco le benemerenze bresciane: Massimilaino Addonisio (Ceto), Paola Maria Begni (Travagliato), Tamara Bettini (Lonato), Osvaldo Bianchetti (Torbole Casaglia). Bruno Bonfiglio (Castrezzato), Andrea Bonito (Brescia), Angelo Casaro (Brescia), Elena Ciusani (Tignale), Franco Claretti (Chiari), Giuseppe Colelli (Colle Beato), Elisa Fiammetti (Ospitaletto), Valter Fiocchini (Vione), Giovanni Gatta (Gardone Val Trompia), Renato Guitti (Brescia), Emiliano Gusperti (Calcinato), Gabriella Lamberti (Coccaglio), Massimo Lombardi (Mazzano), Mauro Magoni (Brescia), Filippo Manelli (Gavardo), Filippo Mazzini (Brescia), Tomaso Ettore Moretti (Lograto), Monica Moretti (Villanuova), Ermanno Musati (Monticelli Brusati), Mario Carmelo Nigro (Brescia), Elena Orlandi (Travagliato), Mara Paneroni (Mazzano), Domenico Pedroni (Borgo San Giacomo), Rosaria Prandini (Brescia), Livio Raineri (Coccaglio), Barbara Redini (Desenzano), Nicoletta Romano (Brescia), Cinzia Rossetti (Botticino), Marco Tolla (Brescia), Gabriella Uccelli (Trenzano), Daniela Zanetti (MOntichiari), Francesco Zangari (Erbusco), Giuseppe Deias (Brescia), Allison Ferreira (Desenzano).

E’ stato inoltre inaugurata, nel Salone Vanvitelliano di palazzo Loggia, la mostra “Cento anni dell’aeronautica Militare”, aperta fino all’8 giugno con ingresso libero. Nel pomeriggio – alle 17 – nel cortile di palazzo Broletto il concerto della banda Isidoro Capitanio.

di A. Pa.