Festa dei gruppi alpini di Ossimo Inferiore e Pisogne

Ossimo – Doppio appuntamento per gli alpini della Valle Camonica. Oggi e domani i gruppi Ana di Ossimo Inferiore (Brescia) e Pisogne (Brescia) sono in festa e tornano – dopo due anni – agli eventi tradizionali.

OSSIMO – Il gruppo Ana di Ossimo Inferiore festeggia il 40esimo di fondazione e domani – domenica 5 giugno – è in programma una grande festa. Alle 10 sfilata per le vie del paese con il corpo musicale Santa Cecilia di Borno, diretto dal Maestro Tommaso Fenaroli, deposizione corona d’alloro al monumento dei caduti e discorsi ufficiali, tra qui quello del sindaco di Ossimo Cristian Farisé e del presidente della sezione Ana Valcamonica, Ciro Ballardini. Alle 11 Santa Messa nella chiesa parrocchiale Santi Cosma e Damiano celebrata da don Cesare Insonni e accompagnata dal coro “Amici del Canto” di Borno. Infine pranzo sociale presso l’area comunale polifunzionale in piazza San Damiano.

PISOGNE – Il gruppo Ana di Pisogne festeggia il 95esimo anniversario del gruppo. Oggi alle 17:30 ritrovo presso la sede in via Piangrande, alle 18.30 sfilata con deposizione omaggi floreali al Monumento delle Associazioni d’Arma e il corteo sarà aperto dalla banda comunale di Pisogne.

Domani – domenica 5 giugno, alle 9 – raduno presso la sede in via Piangrande: 9:45 sfilata per le vie del paese, alzabandiera, onore ai caduti e assegnazione borse di studio. Intervento delle autorità e complementari sfilata. Alle 10:45 Santa Messa nella parrocchiale Santa Maria Assunta, celebrata da don Lucio Cedri e alle 12:30 pranzo sociale presso il centro giovanile di via Isonni.