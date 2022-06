Expo Riva Schuh & Gardabags: focus sulle tendenze del mercato

martedì, 14 giugno 2022

Riva del Garda – Cresce l’interesse e l’affluenza a Expo Riva Schuh & Gardabags, giunta alla quarta e ultima giornata. I numeri in termini di affluenza e partecipazione non fanno che confermare l’anima trainante di questa importantissima manifestazione per il settore della calzatura di volume, della pelletteria e dell’accessorio. La conferma arriva dai maggiori mercati di produzione presenti – Italia, Cina, Turchia, India, Pakistan, Brasile, Spagna, Portogallo, Germania – a cui si affianca una rappresentanza dell’area asiatica che include aziende provenienti da Indonesia, Bangladesh e Malesia.

GLI EVENTI DI OGGI

Il focus di questa quarta giornata a Riva del Garda FiereCongressi verterà su numeri e trend di mercato degli Stati Uniti, protagonisti assoluti nel determinare la congiuntura economica dei prossimi mesi.

Cosa non puoi perderti? Il confronto con alcuni buyer statunitensi ci permetterà di capire cosa sta accadendo oltreoceano, affrontando i temi più importanti del mercato tra cui l’inflazione, i modelli di consumo e le previsioni di domanda per i prossimi mesi e per la stagione estiva!

Market Focus – Tendenze di mercato

Martedì 14 giugno 2022 ore 11- 12 Theatre (Hall D)