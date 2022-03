Programma eventi a Ponte di Legno: domani il Carnival Party

venerdì, 4 marzo 2022

Ponte di Legno – Tre appuntamenti sono in calendario a Ponte di Legno (Brescia), domani, sabato 5 marzo, giovedì 10 marzo e sabato 12 marzo.

Il primo appuntamento è il Carnival Party, con il team di Radio Number One: domani, sabato 5 marzo, dalle 15 alle 19, in piazza XXVII settembre sono in programma animazione social, musica selezionata e gadget per i partecipanti.

Giovedì 10 marzo, alle 15, ci sarà il transito a Ponte di Legno della Coppa delle Alpi, controllo timbri in piazza XXVII Settembre. Si tratta della competizione invernale di regolarità per auto storiche che si snoda tra le località alpine di Italia, Austria e Svizzera

Sabato 12 marzo, alle 17.30, è in calendario Michele Mud Trio live music in piazza XXVII Settembre.