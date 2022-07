Estate da urlo all’Alpe Cimbra, Gianluca Gatti: “Ottima prima parte della stagione”

sabato, 9 luglio 2022

Alpe Cimbra – Sport, dal bike al basket per arrivare al calcio e al golf, quindi divertimenti ed esperienze uniche a contatto con la natura. L’estate sull’Alpe Cimbra è sempre speciale e quest’anno ha un tocco in più con eventi di richiamo e una grande risposta a livello turistico, con presenze superiori agli anni record pre-pandemia.

All’Alpe Cimbra la stagione estiva è iniziata con un grandissimo evento – l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia a Lavarone (Trento) – e sta proseguendo con una serie di appuntamenti di richiamo anche a livello internazionale, in particolare il Tour Bike Transalp, con arrivo di tappa ieri e la partenza di questa mattina. Negli ultimi anni il Tour Bike Transalp è diventato uno degli eventi ciclistici più famosi e conosciuti, è il momento più importante per ogni ciclista dilettante: 800 chilometri di percorso e 18.000 metri di dislivello, circa 1000 partecipanti provenienti da 35 nazioni. Ieri pomeriggio il clou con i partecipanti al Tour nella piazza di Folgaria.

Inoltre in queste settimane si sta svolgendo il Folgaria Basketball Camp, giunta alla 34esima edizione, con centinaia di partecipanti, mentre la squadra di calcio dell’US Lecce ha scelto per il secondo anno l’Alpe Cimbra per il ritiro precampionato.

Il presidente dell’Apt Alpe Cimbra Gianluca Gatti (nel video) traccia un quadro sulla stagione estiva: “Abbiamo iniziato alla grande con il Giro d’Italia e sta proseguendo molto bene con eventi importanti che danno visibilità a livello nazionale e internazionale alle nostre località”. “Dell’andamento della stagione – prosegue il presidente dell’Apt – siamo soddisfatti, finora è ottimo”. Grazie agli eventi che l’Apt ha programmato con cadenza quotidiana e settimanale, oltre alle alte temperature che favoriscono la fuga dalle città i turisti sono arrivati in anticipo all’Alpe Cimbra: “I dati in nostro possesso – aggiunge Gianluca Gatti – indicano presenze superiori al 2019″.

VIDEO



Il target del turista? “E’ quello della famiglia, abbiamo itinerari escursionisti unici e per tutti i gusti, tra cui baby trekking, quindi la mountain bike, presto sarà aperto a Serrada un bike park: il nostro territorio ha una vocazione estiva legata a famiglia e mountain bike”, conclude Gianluca Gatti.