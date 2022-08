Estate da record alle Terme di Boario, Adelino Ziliani: “Tre grandi eventi a settembre”

lunedì, 29 agosto 2022

Boario Terme – L’estate dei record alle Terme di Boario (Brescia). Dopo l’eccezionale mese di luglio con una serie di grandi eventi e serate organizzate nel parco più importante della città e della Valle Camonica, il mese di agosto – dedicato prevalentemente alle vacanze – ha fatto da richiamo per i turisti, oltre naturalmente ai camuni, che hanno seguito e partecipato ai diversi appuntamenti.

Il parco delle Terme di Boario si conferma grande contenitore di manifestazioni destinate ad un vasto pubblico e, per questo, sempre più “piazza della Vallecamonica”.

“E’ ancora presto per tracciare i bilanci della stagione – sostiene Adelino Ziliani (nel video sotto) direttore delle Terme di Boario – ma siamo soddisfatti delle presenze degli ultimi due mesi, che sono tornati sulla media del periodo pre-pandemia. Inoltre abbiamo un mese – quello di settembre – ricchissimo di manifestazioni che faranno divertire il pubblico. Nel frattempo continuano le attività di animazione quotidiana all’intero del parco termale mentre è possibile effettuare la cura idropinica direttamente dalle sorgenti termali nel parco per coloro che sono in possesso di prescrizione medica”.

VIDEO



Il programma

Sabato 3 Settembre, a partire dalle 21:30, la serata “Gran Galà Burlesque” con proposta in chiave moderna dell’importante serie di Show e Performance per i gusti più raffinati. L’ingresso è libero e gratuito con possibilità di cena. (Prenotazioni Whatsapp 389.2866225).

Domenica 18 Settembre, dalle 14 alle 19, sempre con ingresso libero, il parco ospiterà “Vivere in natura e benessere”, con espositori, eventi, laboratori ed esibizioni. L’appuntamento ideato da Terme di Boario è sostenuto da Vallecamonica la Valle dei segni, dal Comune di Darfo Boario Terme e dall’Istituto Comprensivo Darfo 2.

Sabato 24 e domenica 25 settembre è in programma “BT comics Fantasy e cosplay” (nella foto l’edizione 2021). Dopo il grande successo della prima edizione del BT Comics, nel aprco delle Terme di Boario saranno organizzati momenti culturali e di animazione, workshop e musica, l’occasione per fare tante foto con eroi e principesse in una location incredibile. Immancabile la musica e il Contest Cosplay con la fantastica conduzione di Maurizio Gabbiadini e Oriana Vecchio. Per l’occasione l’illustratrice Stefania Pravato dopo aver dato un volto a “Igea”, presenterà un nuovo personaggio che rappresenterà la seconda edizione del “BT comics”.