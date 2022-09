Esposizione Nazionale Canina a Vigolo Vattaro: il programma

sabato, 1 ottobre 2022

Vigolo Vattaro (Trento) – Oltre trecento cani saranno presenti all’Esposizione Nazionale Canina che si terrà per la prima volta domani -domenica 2 ottobre – a Vigolo Vattaro (Trento), in Altopiano della Vigolana, presso l’area coperta in località Caolorine, a fianco del centro sportivo.

La manifestazione organizzata da GCT – Gruppo Cinofilo Trentino – vede anche il patrocinio del Comune Altopiano della Vigolana e si svolgerà secondo i regolamenti di E.N.CI. e F.C.I.

A partire dalle ore 10 i trecento cani provenienti da tutta Italia, il cui numero ha superato le aspettative, saranno giudicati da giudici italiani e internazionali che decreteranno il vincitore più rappresentativo dello standard di ogni singola razza: cani da pastore e bovari; cani di tipo pincher e schnauzer, molossoidi e cani bovari svizzeri; terrier; bassotti; cani di tipo spitz e di tipo primitivo; segugi e cani per pista di sangue; cani da ferma; cani da riporto, cerca e da acqua; cani da compagnia; levrieri.

Poi, nel pomeriggio, tutti i finalisti si sfideranno al Best in Show che decreterà il più bel cane in assoluto della manifestazione. Sarà, inoltre, un’occasione unica per grandi e piccini per vedere dal vivo decine di razze diverse e conoscere da vicino il mondo della cinofilia e il rapporto che si instaura fra uomo e animale.

Dato il successo nelle adesioni, il sindaco Paolo Zanlucchi ribadisce la propria disponibilità nel proseguire questa collaborazione con l’auspicio che l’evento di Vigolo Vattaro possa ripetersi in futuro con l’inserimento di questa tappa tra le classiche del circuito espositivo nazionale.

Presso la struttura sarà operativo un servizio di ristorazione a cura dei Gruppi Alpini di Vigolo Vattaro e Bosentino; preme ricordare che una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.