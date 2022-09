Esine, addio allo storico parroco Don Giacomo Salvetti

lunedì, 26 settembre 2022

Esine – Addio a don Giacomo Salvetti, sacerdote molto conosciuto in Valle Camonica per l’attività svolta in diverse parrocchie, tra cui Esine, Corteno Golgi, Darfo Boario, ma anche a Pisogne. Don Giacomo Salvetti, 78 anni, ordinato sacerdote nel 1968 a Brescia ha svolto l’attività pastorale a Corteno Golgi (1968-1976), parroco di Villa Pedergnano, 1976-1983), parroco di Sonvico e a Pisogne (1983-1986), parroco di Cortenedolo (1986-2001) e presbitero collaboratore di Boario Terme (2001-2007).

Il sacerdote, orginario di Esine (Brescia), è morto agli Spedali Civili di Brescia, dove era ricoverato. La camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale di Esine, dove in serata in serata – alle 19 – si terrà la veglia funebre con la Santa Messa, presieduta da don Angelo Gelmini, vicario per il clero, e domani – martedì 27 settembre, alle 16 – sempre nella chiesa parrocchiale di Esine il funerale, presieduto da monsignor Gaetano Fontana, vicario generale. Don Salvetti sarà sepolto nel cimitero di Esine.

La Valle Camonica ha espresso vicinanza ai familiari per la morte di don Giacomo, il sindaco di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini, ha espresso “a nome di tutta la comunità di Corteno Golgi il cordoglio per la morte di don Giacomo Salvetti riferimento per la nostra parrocchia”.