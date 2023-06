Enjoy Stelvio, nel weekend chiusi al traffico motorizzato i Passi Gavia e Forcola: orari e dettagli

venerdì, 2 giugno 2023

Santa Caterina Valfurva – Domani mattina chiuso al traffico motorizzato il Passo Gavia, mentre il Passo Forcola vedrà limitazioni anche domenica, coi ciclisti grandi protagonisti. Il Gavia sarà chiuso domani, sabato 3 giugno, dalle 8.30 alle 12.30 da Santa Caterina Valfurva (Sondrio) e da S. Apollonia, nel territorio di Ponte di Legno (Brescia), mentre non si potrà transitare con mezzi a motore sul Passo Forcola dalle 8 alle 16 di domani e domenica, con strada chiusa dal parcheggio dell’Alpe Vago, a Livigno (Sondrio).

L’INIZIATIVA

Nei mesi di giugno, luglio e settembre, torna l’appuntamento con Enjoy Stelvio Valtellina, la manifestazione non competitiva (e senza obbligo di registrazione) aperta a tutti e che prevede un calendario di chiusure al traffico motorizzato delle più note e belle strade montane della provincia di Sondrio.

L’iniziativa, promossa in origine da Ersaf – Parco Nazionale dello Stelvio, ha visto crescere negli anni l’interesse e la partecipazione da parte degli appassionati (nel 2022 sono state circa 17.000 le presenze), tanto da far aumentare gradualmente il numero di salite chiuse al traffico. È così che a fianco delle grandi salite del Parco Nazionale dello Stelvio come Stelvio, Gavia, Mortirolo e Cancano, si sono aggiunte lo scorso anno il Passo Spluga, il Passo San Marco e la salita di Campo Moro. Tutte queste salite sono protagoniste anche dell’edizione di quest’anno di Enjoy Stelvio Valtellina con l’aggiunta, novità dell’estate 2023, del Passo Forcola di Livigno.

Un’occasione imperdibile per godere, ciascuno secondo le proprie capacità, di questi percorsi unici. Enjoy Stelvio Valtellina vuole infatti offrire a tutti, sportivi preparati o semplici appassionati dell’attività nella natura di montagna, la possibilità di godere delle emozioni che si provano percorrendo, in piena tranquillità, queste splendide sequenze di tornanti che sembrano arrampicarsi verso il cielo.

Nei giorni dell’iniziativa, grazie alla chiusura al traffico motorizzato dei percorsi interessati, i protagonisti saranno quindi solo ciclisti e camminatori o chiunque, con le proprie forze, vorrà mettere alla prova le proprie capacità su queste strade storiche.

PROGRAMMA

GIUGNO

sabato 3: PASSO GAVIA (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da da Santa Caterina Valfurva SO e da S. Apollonia BS);

sabato 3 e domenica 4: PASSO FORCOLA (strada chiusa dalle 8.00 alle 16.00 da loc. Parcheggio Alpe Vago – Livigno SO);

sabato 10: PASSO SAN MARCO (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da Albaredo per S. Marco SO e da Mezzoldo BG)

venerdì 16: PASSO DEL MORTIROLO (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da Mazzo di Valtellina SO)

sabato 17: SALITA AI LAGHI DI CANCANO (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da loc. Fior d’Alpe, in Valdidentro SO)

domenica 18: PASSO DELLO STELVIO (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da loc. Bagni Vecchi, Bormio SO)

LUGLIO

domenica 2: PASSO DELLO SPLUGA (strada chiusa dalle 8.00 alle 12.00 da loc. Campodolcino, in Valchiavenna SO);

venerdì 14: PASSO GAVIA (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da da Santa Caterina Valfurva SO e da S. Apollonia BS)

sabato 15: PASSO DEL MORTIROLO (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da Mazzo di Valtellina SO)

venerdì 21: SALITA AI LAGHI DI CANCANO (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da loc. Fior d’Alpe, in Valdidentro SO)

SETTEMBRE

venerdì 1: SALITA AI LAGHI DI CANCANO (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da loc. Fior d’Alpe, in Valdidentro SO)

sabato 2: PASSO DELLO STELVIO in concomitanza con la 21a edizione della Scalata Cima Coppi (strada chiusa dalle 8.00 alle 16.00 da loc. Bagni Vecchi, Bormio SO – da Trafoi BZ – da Santa Maria Val Mustair CH);

domenica 3: PASSO GAVIA (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da da Santa Caterina Valfurva SO e da S. Apollonia BS);

domenica 24: SALITA A CAMPO MORO (strada chiusa dalle 8.30 alle 12.30 da Centro sportivo Pradasc – Lanzada, in Valmalenco SO)