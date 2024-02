Donazione multiorgano all’ospedale di Esine

lunedì, 12 febbraio 2024

Esine (Brescia) – Donazione multiorgano, per la quarta volta in pochi mesi l’Ospedale di Esine ha visto realizzato un immenso gesto di generosità: è stato infatti eseguito un importante prelievo di organi e

tessuti donati da una paziente deceduta per un evento cerebrale acuto presso la SC di

Anestesia e Rianimazione. I familiari hanno dato l’assenso alla donazione e l’ASST ha subito attivato il complesso iter procedurale; tutti gli operatori si sono mobilitati per realizzare l’ultimo desiderio dei familiari e riaccendere così la speranza di tanti pazienti in attesa di ricevere un nuovo organo.

Grazie all’instancabile impegno del personale medico e sanitario del Servizio di Anestesia e Rianimazione, Blocco Operatorio, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologia,

Neurologia e Cardiologia (solo per citare i principali servizi coinvolti) è stato possibile realizzare questo miracolo di umanità.

Il Coordinamento Ospedaliero di Organi e Procurement dell’Ospedale di Esine, con il supporto della Direzione Medica di Presidio, ha coordinato tutte le attività di questo lungo e delicato percorso, attivando il Centro Regionale Trapianti e mantenendosi

in costante contatto.

Al termine delle procedure di valutazione di idoneità e compatibilità il CRT ha comunicato al Coordinamento ospedaliero l’idoneità al trapianto di fegato, reni e cornee.

La Direzione Strategica dell’ASST della Valcamonica e il Coordinamento Ospedaliero di Procurement di organi e tessuti dell’Ospedale di Esine ringraziano “profondamente tutti gli operatori che hanno contribuito lungo tutto il percorso di donazione; il primo e più sentito ringraziamento va alla famiglia della Donatrice per il gesto di profondo altruismo ed estrema generosità”.