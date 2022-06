Disinnesco ordigno bellico a Cismon del Grappa: cancellazione bus sostitutivi di Trenitalia

lunedì, 20 giugno 2022

Trento – Disinnesco ordigno bellico in località Cismon del Grappa: cancellazione servizi sostitutivi di Trenitalia.

Domani, martedì 21 giugno 2022 è in programma il disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel Comune di Valbrenta, località Cismon del Grappa. Per questo motivo si è reso necessario cancellare, durante gli orari di chiusura delle strade, i servizi sostitutivi con autobus di Trenitalia che garantivano il collegamento fra Primolano e Bassano del Grappa, mentre rimarrà regolare la circolazione dei treni nella tratta Trento – Primolano.

Le operazioni di disinnesco prevedono:

– ore 7:30 – tutti dovranno essere evacuati dalla zona in un raggio di 751 metri;

– ore 8 – inizio attività programmate per le successive 8 ore.

Nessun mezzo avrà la possibilità di avvicinarsi a Cismon (e nemmeno di entrare) fino al nulla osta dei militari addetti all’operazione. I percorsi alternativi per raggiungere le località successive prevedono l’utilizzo della Sp 76 via Enego e Fosse, poi Sp73 per raggiungere Valstagna. Si tratta di circa 33 chilometri caratterizzati da strade di montagna con gallerie in viva roccia di piccole dimensioni, adatte al massimo a minibus. Per questo i servizi sostitutivi con autobus sono stati cancellati.

Le corse programmate con bus di competenza di Trenitalia che sono state cancellate sono:

16108 TN202 Bassano Primolano 07:16 07:52

16109 TN203 Primolano Bassano 07:45 08:25

16110 TN204 Bassano Primolano 08:16 08:52

16111 TN205 Primolano Bassano 10:45 11:25

16114 TN208 Bassano Primolano 11:16 11:52

16115 TN207 Primolano Bassano 12:45 13:25

16116 TN210 Bassano Primolano 13:16 13:52

16117 TN209 Primolano Bassano 13:45 14:25

16118 TN212 Bassano Primolano 14:16 14:52

16119 TN211 Primolano Bassano 14:45 15:25

16120 TN214 Bassano Primolano 15:16 15:52

(lr)