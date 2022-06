Delegazione di sindaci libici a Trento al Festival in visita a Palazzo Geremia

venerdì, 3 giugno 2022

Trento – Delegazione di sindaci libici a Trento per il Festival Economia di Trento in visita a palazzo Geremia. Trento e la sua Università sono un esempio da seguire.

Nei giorni del Festival dell’Economia una delegazione libica con Tamim Abdul Hafeez Al Na’as, il Vice Segretario Generale del Consiglio Supremo dell’Amministrazione Locale che rappresenta le 144 municipalità del suo paese è in visita alla città ed interviene in una conferenza pubblica inserita nel palinsesto del Festival stesso.

La conferenza si intitola “Rebuild: la Libia a partire dalla dimensione locale” dove viene evidenziata la partecipazione della Provincia autonoma di Trento al progetto Rebuild – finalizzato al rafforzamento delle competenze di dieci Municipalità della Libia, attraverso la costituzione di un sistema di formazione continua degli amministratori e dei funzionari delle municipalità, per mezzo delle università locali, al fine di potenziare la loro capacità di erogare servizi alla cittadinanza – progetto che il Sindaco Franco Ianeselli aveva già conosciuto in occasione della visita a Trento di 10 sindaci di Municipalità libiche nel mese di settembre 2021.

Cogliendo l’occasione della presenza a Trento di uno dei principali stakeholder libici, il Centro per la Cooperazione Internazionale e la Provincia, hanno organizzato degli incontri paralleli utili per conoscere i principali attori di sviluppo locale trentini e sondare eventuale interesse a collaborazioni future.

Oggi in particolare si è tenuto l’incontro con il Comune di Trento e l’Università degli Studi di Trento pensato per presentare al Consiglio Supremo dell’Amministrazione Locale in Libia un’esperienza virtuosa di sinergia tra amministrazione pubblica locale e università: il progetto Rebuild. Il progetto prevede alcune ipotesi di lavoro: rafforzare il ruolo attivo delle municipalità libiche, -è importante infatti che esse siano competenti – ; privilegiare i momenti formativi poiché le competenze di una municipalità (= del suo personale) sono rafforzate attraverso l’esperienza nel governo locale e attraverso un significativo e strutturato sforzo nella formazione; intensificare il rapporto con le università locali (l’Università di Trento per il Comune di Trento) che possono avere un ruolo significativo nella crescita del benessere di un territorio / città.

La conoscenza di Trento e della sua Università è stato però il tema centrale dell’incontro. Un modello interessante di sinergia virtuosa che unisce lavoro per il territorio e orizzonte internazionale. Un modello da approfondire anche per un paese come la Libia, in cui le città e i territori stanno faticosamente cercando di trovare la strada della stabilità e dello sviluppo. La seconda esperienza di una delegazione libica al Festival dell’economia, per partecipare ad una conferenza dedicata proprio alla dimensione locale in Libia, è stata l’occasione per conoscere e confrontarsi con il Sindaco del capoluogo, Franco Ianeselli, e il Rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian

Il Sindaco Ianeselli ha evidenziato la vocazione internazionale della città, testimoniata dalla sua storia, da grandi eventi come il Festival dell’economia ma anche dal rapporto virtuoso tra l’Amministrazione locale e l’Università, l’istituzione internazionale per eccellenza. “Abbiamo un patto prezioso con l’Università – ha detto Ianeselli – che ci sostiene, ci aiuta a guardare al futuro e ci supporta per costruire le politiche per il territorio”. “L’Università di Trento è un ateneo giovane, compirà presto sessant’anni – ha esordito il Rettore. Un ateneo nato per essere un motore per questa terra, un motore sociale, accademico, economico”. L’Università, come del resto anche la città di Trento, si colloca sempre ai vertici delle classifiche degli atenei italiani, premiata per la sua vocazione internazionale che si affianca al lavoro sul campo, per Trento e per l’intera provincia.

Un’esperienza di collaborazione di grande interesse per gli ospiti libici, rappresentanti dei comuni del paese africano che cerca faticosamente di trovare la sua strada partendo dalle città.

