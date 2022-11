Darfo: incontro a Promazioni360 con la signora che parla agli angeli

mercoledì, 16 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – E’ in arrivo una speciale serata a Darfo Boario Terme (Brescia): venerdì 18 novembre, con inizio alla 20:30 nella sede di Promazioni360 in via Tassara ci sarà l’incontro con Luisa, la signora che parla con gli angeli.

Un evento unico nel panorama della città darfense e della Valle Camonica, con Luisa che metterà in contratto con gli angeli. Recentemente Luisa ha incontrato persone nel Bresciano, svelando novità nella loro vita. Quella di venerdì 18 novembre si annuncia una serata di grande impatto. I posti sono limitati e su prenotazione.

L’evento è organizzato da PromAzioni360, l’associazione guidata da Loretta Tabarini, punto di riferimento sul territorio camuno, con iniziative che fanno da richiamo per giovani e meno giovani della valle e persone provenienti anche dal Sebino, Brescia e Bergamasca. Per la serata di venerdì 18 novembre – inizio alle 20:30 – prenotazioni a PromAzioni360 – tel 339 8824098.