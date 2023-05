Darfo Boario: la Provincia investe due milioni sulla palestra dell’Olivelli-Putelli

giovedì, 25 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – E’ stato presentato in mattinata il progetto della nuova palestra dell’Istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario (Brescia). Erano presenti Emanuele Moraschini, presidente della Provincia di Brescia, il consigliere delegato all’edilizia scolastica Filippo Ferrari, il sindaco di Darfo Boario Terme Dario Colossi, il dirigente scolastico dell’Olivelli Putelli Antonino Florida, i tecnici della Provincia e i progettisti.

La Provincia di Brescia, con decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito del 7 dicembre scorso, si è aggiudicata 9,6 milioni di euro che verranno investiti nella costruzione di quattro nuove palestre scolastiche.

Il progetto relativo alla costruzione della nuova palestra dell’I.I.S. “Olivelli-Putelli” di Darfo Boario Terme prevede un investimento complessivo di 2 milioni di euro. La realizzazione della nuova palestra risulta necessaria per poter sopperire alle esigenze della scuola che, attualmente, ospita oltre 1.300 studenti.

PROGETTO ARCHITETTONICO

Dal punto di vista volumetrico il complesso è suddiviso in tre blocchi facilmente identificabili: il blocco più alto accoglie il campo da gioco vero e proprio, mentre i due blocchi bassi ospitano da un lato spogliatoi ed infermeria e dall’altro il deposito attrezzature e i vani tecnici.

Elemento caratterizzante di questo intervento è l’accesso che viene consentito mediante un atrio coperto da una pensilina che conferisce al progetto una certa dinamicità data la sua diversa giacitura geometrica.

L’involucro edilizio – anche per ragioni di costo – verrà realizzato mediante una tipologia prefabbricata con l’impiego di elementi prefiniti che non richiedono lavorazioni supplementari in cantiere e garantiranno tempi certi, più veloci e controllabili.

Per conferire qualità estetica al prefabbricato – senza incidere notevolmente sugli aspetti economici – il progetto è caratterizzato da tre tipologie di finiture esterne differenti: pannelli con finitura a cemento liscio “lavato” (pozioni più chiare); pannelli con finitura a cemento “granigliato” (porzioni intermedie) e pannelli con finitura a cemento “martellinato” (porzioni più scure). Queste lavorazioni consentiranno di creare dei giochi cromatici sulle facciate e daranno luogo anche a dei giochi di luce.

Un altro aspetto è la versatilità dell’utilizzo dello spazio sportivo: in base alle esigenze dell’istituto sarà possibile praticare attività didattica propedeutica alla pallacanestro e alla pallavolo e sarà possibile disputare due partite in contemporanea dividendo l’area di gioco in due parti. La qualità costruttiva e la durabilità dei materiali del prefabbricato consentiranno di realizzare un edificio sostenibile e antisismico.

ASPETTI IMPIANTISTICI E SOSTENIBILI

L’edificio sarà NZEB Nearly Zero Energy Building, cioè a utilizzo molto basso di energia, soprattutto quella proveniente da fonti non rinnovabili. L’edificio sarà infatti dotato di un efficace isolamento delle superfici disperdenti e di un campo solare fotovoltaico in copertura da 64 kW di picco per sopperire ai consumi elettrici dei macchinari e per garantire un elevato comfort ambientale interno in materia di climatizzazione, qualità dell’aria, illuminazione e acqua sanitaria.

Gli impianti meccanici saranno del tipo a tutt’aria con generatori a pompa di calore ad elevata efficienza e sistema di ventilazione meccanica controllata tramite recuperatori che garantiscono almeno il 73% di calore dell’aria mantenuto. Sarà possibile climatizzare l’edificio, in particolare il campo da gioco, anche nel periodo estivo con la possibilità di utilizzo di una sola metà del campo o di solo alcuni spogliatoi.

L’acqua calda sanitaria sarà prodotta con sistemi elettrici in pompa di calore ad accumulo ed erogata tramite rubinetti temporizzati con miscelazione dell’acqua.

E’ prevista la realizzazione di un impianto domotico Konnex che consente una gestione centralizzata e integrata di funzioni come: controllo dell’illuminazione; monitoraggi degli allarmi e gestione energia.