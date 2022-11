Darfo Boario e Valle Camonica divisi sulla questione acqua

martedì, 1 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – La querelle sull’acqua tiene ancora banco a Darfo Boario Terme (Brescia) e in Valle Camonica: il 9 novembre il Consiglio comunale della città di Darfo affronterà la questione e l’intenzione è affidare il servizio ad Acque Bresciane. Il sindaco Dario Colossi ha posto la questione acqua – anche alle luce della siccità di quest’anno e i problemi della rete idrica – fin dal giorno successivo alla sua elezione e non sono mancati scontri in Comunità Montana e con la Siv guidata da Corrado Tomasi.

Anche a Darfo le reazioni non mancano: la minoranza in Consiglio comunale con Francesca Benedetti e Irene Abondio sta lavorando a una mozione per chiedere all’assemblea municipale di attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’Ato di Valle Camonica, autorità d’ambito per la gestione autonoma dell’acqua, prima di adottare il provvedimento e affidare il servizio e la gestione del ciclo idrico integrato locale ad Acque Bresciane.