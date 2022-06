Darfo Boario: al ballottaggio si sfidano Dario Colossi e Paola Abondio

lunedì, 13 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Al ballottaggio in programma il prossimo 26 giugno la sfida per la poltrona più ambita della città di Darfo Boario Terme (Brescia) sarà tra Dario Colossi (Progetto Vero) e Paola Abondio (La Civica). Al termine di una giornata convulsa la lista con candidato sindaco Paola Abondio ha sopravanzato la candidata del centrodestra Francesca Benedetti per una manciata di voti (58). Lo scrutinio nei 13 seggi è andato a rilento e solo in serata si è concluso.

Alle urne si è recato il 62,10% degli 11.812 avanti diritto. Quattro i candidati sindaci: Dario Colossi (nella foto) ha ottenuto 2.818 (39,26%), Paola Abondio (nella foto in basso) si è fermata a 2.149 (29,94%), Francesca Benedetti 2.091 voti (29,13%) e Walter Bianchi (Provincia Valle Camonica – Tasse) ha ottenuto 120 voti (1,67%).

Ora inizia una seconda campagna elettorale che porterà al ballottaggio di domenica 26 giugno con la sfida tra Dario Colossi e Paola Abondio e ago della bilancio sarà il centrodestra.