venerdì, 7 ottobre 2022

Teglio (Sondrio) – Dal “Pizzocchero d’oro” ai funghi con “Sapori d’Autunno” a Teglio (Sondrio). Domani, sabato 8, e domenica 9 ottobre il secondo dei tre weekend con il menù che esalta i prodotti del sottobosco.

Dal mese di settembre a quello di ottobre, dal “Pizzocchero d’oro” ai “Weekend dei funghi”, ma “Sapori d’autunno” è sempre da tutto esaurito: per Teglio, come ogni anno, anche se le temperature diminuiscono e le giornate si accorciano, è ancora piena estate, per l’afflusso di gente che si registra in ogni fine settimana. I ristoranti che propongono i due menù speciali, quello con piatti a base di funghi e quello dell’Accademia del Pizzocchero, sin dai primi giorni della settimana ricevono le prenotazioni per il weekend: i ristoratori sono felici di potersi organizzare in anticipo e i commensali, soprattutto quelli che arrivano da fuori provincia, sono sicuri di sedersi a tavola.

Tutti soddisfatti, come spiega Fabio Valli, coordinatore di “Sapori d’autunno” ma anche presidente dell’associazione mandamentale di Tirano dell’Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Sondrio e Vicepresidente di Federalberghi Sondrio: “Sta andando tutto benissimo, come sempre del resto, i ristoranti sono pieni e la gente apprezza i nostri menù. Lo scorso fine settimana le belle giornate e il clima mite ci hanno permesso di apparecchiare nei dèhors e nei terrazzi e i nostri ospiti hanno molto apprezzato sia il pranzo o la cena che l’offerta culturale di Teglio con l’apertura di Palazzo Besta”.

Il prossimo, sabato 8 e domenica 9 ottobre, sarà il secondo dei tre weekend per degustare lo speciale menù con i funghi protagonisti: dai porcini ottombrini e dal tortino serviti all’antipasto, insieme alla Bresaola carpacciata e a scaglie di Valtellina Casera, ai funghi trifolati che accompagnano la vitella da latte con “mausch”, ovvero patate, fagiolini e cipolla mantecati con formaggio e burro, oltre ai pizzoccheri, cucinati secondo l’antica ricetta custodita dall’Accademia del Pizzocchero di Teglio, e agli sciatt. Un trionfo di sapori tipici da ritrovare a tavola con l’accompagnamento di un corposo Valtellina Superiore. Sul sito internet www.tegliosapori.info sono elencati i ristoranti e gli agriturismo convenzionati, con i relativi recapiti, ai quali rivolgersi per prenotare un tavolo. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Infopoint Teglio chiamando lo 0342 782000.

Domenica 9 ottobre, un motivo ulteriore per raggiungere la capitale gastronomica della Valtellina è l’iniziativa “Famiglie in Museo” proposta a Palazzo Besta dalle 10:30 alle 12:30: un’occasione per scoprire il territorio e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri. Le famiglie saranno accompagnate all’ascolto di brevi audio sulle scene affrescate dell’Orlando Furioso per poi svolgere un’attività di laboratorio: per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a drm-lom.didattica@cultura.gov.it.