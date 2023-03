Corvatsch, primavera sulla neve e grandi eventi: Coppa del Mondo di Freestyle

mercoledì, 15 marzo 2023

Silvaplana – Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con la Coppa del Mondo di Freestyle nel comprensorio engadinese del Corvatsch. In generale, a livello sciistico nei comprensori di Corvatsch, Diavolezza e Lagalb la primavera è ancora lontana. Lo stato delle piste è impeccabile e tutte le discese a valle sono aperte: la fine dell’inverno è ancora lontana. Sciare fino a primavera inoltrata è infatti possibile, queste le date di chiusura:

Skilift Cristins: 16 aprile

Furtschellas e Lagalb: 16 aprile

Corvatsch: 23 aprile

Diavolezza: 7 maggio

Pasqua sulle nevi del Corvatsch

Sciare in primavera e i coniglietti di cioccolato vanno d’accordo con la Pasqua, che noi festeggiamo con una fondue servita al ristorante La Chüdera e una discesa in notturna dal Furtschellas a Sils nonché con l’entusiasmante discesa «Early Bird» sul Corvatsch.

Festa di primavera del 22 e 23 aprile

Sciare la mattina e di pomeriggio assistere a un concerto: il gruppo hip-hop Breitbild di Coira e il cantautore Dodo inaugurano la primavera sul palco della stazione intermedia Murtèl. Con lo skipass l’ingresso al concerto è compreso. Oppure fatti un regalo per la fine della stagione e partecipa alla festa di primavera come VIP.

COPPA DEL MONDO

Dopo i campionati mondiali tenutisi in Georgia, i freestyler ce la mettono tutta perché ora si tratta di raccogliere gli ultimi punti per la Coppa del Mondo nella disciplina Slopestyle. La squadra svizzera di freeski è tra l’altro rappresentata dalla neocampionessa mondiale Mathilde Gremaud e Andri Ragettli, vincitore della medaglia di bronzo. Ragettli lotta anche per la piccola sfera di cristallo, quindi le gare di freeski promettono grandi emozioni. Per lo snowboarder Nicolas Huber, le giornate sul Corvatsch dedicate alla Coppa del Mondo sono sempre momenti speciali: infatti, mentre anni fa si prendeva cura del Corvatsch Park come shaper, oggi partecipa in veste di atleta dopo avere conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali.

Il programma

Sabato, 25 marzo: Freeski, Slopestyle

11.00 – 11.42: finali femminili

13.00 – 13.58: finali maschili

dalle ore 15.00: concerti con Pat Burgener & Delinquent Habits

segue un DJ set

Domenica, 26 marzo: Snowboard, Slopestyle

11.00 – 11.42: finali femminili

13.00 – 13.58: finali maschili

10^ edizione della Slopestyle World Cup

La decima edizione della Slopestyle World Cup Corvatsch-Silvaplana è un’occasione per festeggiare! Lo snowboarder e musicista svizzero Pat Burgener e il gruppo americano di musica hip-hop Delinquent Habits si esibiscono sul palco della stazione intermedia Murtèl.

Sabato 25 marzo

Ore 15:00 Pat Burgener

Ore 16.00: Delinquent Habits

seguiti da un DJ set

Il concerto è compreso nel ticket per sciatori e pedoni. Gli sciatori possono scendere a valle fino alle ore 20.00, poi seguono i controlli delle piste. L’ultima corsa è alle ore 20.40.

